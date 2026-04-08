08.04.2026 | 20:57

Иран затваря Ормузкия проток заради израелските удари срещу Ливан

Техеран е готов да бойкотира преговорите в Исламабад заради Нетаняху

Преминаването на кораби през Ормузкия проток беше спряно часове след като Иран отвори морския път в резултат на сключеното със САЩ двуседмично примирие. Агенция Fars заяви, че Иран затваря протока заради израелските атаки днес срещу Ливан. Израелската армия потвърди, че е нанесла днес серия от удари по Ливан и това е най-мащабната координирана атака от началото на операцията срещу „Хизбула“.

Иран твърди, че Израел нарушава споразумението. Израел казва, че подкрепя споразумението за прекратяване на огъня, но то не включва операцията в Ливан. Министерството на външните работи на ислямската република подчерта, че този въпрос е бил повдигнат и обсъден по време на контактите на министъра на външните работи на Иран с командващия армията на Пакистан, който беше посредник снощи между Иран и САЩ.

Иран дори подчерта, че условието за участието му в преговорите със САЩ в Исламабад в петък ще бъде прекратяването на огъня в Ливан, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници. САЩ също поставиха преговорите в Исламабад под въпрос – Белият дом заяви, че те ще се състоят само ако протока остане отворен, съобщи Белият дом.

Axios дава да се разбере, че става дума за объркване в хода на преговорите снощи,

които очевидно не са били директни. Точно преди обявяването на примирието Нетаняху повдигнал въпроса за Ливан по време на телефонен разговор с Тръмп. По време на този разговор двамата се споразумяли, че Израел може да продължи атаките си в Ливан, дори и след влизането в сила на примирието с Иран, пише Axios. Тръмп потвърди: “Споразумението за прекратяване на огъня с Иран не се отнася за Ливан.”

Че има недоизяснени неща става ясно и от твърдението на The New York Times, че 10-точковият план, обявен от Иран, се различава от документа, който Тръмп по-рано нарече „работна основа, позволяваща воденето на преговори“. Според изданието става дума за два различни документа. При това източникът на вестника не уточни в какво точно се състоят разликите, но отбеляза, че този въпрос трябва да бъде изяснен от прессекретаря на Белия дом Каролин Левит на брифинг днес. Левит също даде да се разбере, че 10-те точки на Иран не са обект на преговори, че съществува друга версия, която САЩ са приели да обсъждат, тъй като е по-близо до техния план от 15 точки.

Самото примирие между САЩ и Иран е под въпрос

тъй като цял ден Иран съобщава за ракетни удари, а вечерта ПВО се задейства дори в Техеран.

Страните от Залива също говорят за ирански удари. Иран нанесе удари по нефтени обекти в Кувейт, съобщава кувейтската държавна информационна агенция KUNA. Представителят на Министерството на отбраната, полковник Сауд ал-Отайби, съобщи, че няколко обекта, свързани с Kuwait Petroleum Corporation, са били подложени на интензивни и мащабни атаки от страна на Иран, продължили няколко часа.

Американското условие за примирие бе – Ормузкият проток да бъде отворен. Още в 1.30 Иран заяви, че ще го отвори, но това стана чак по обяд днес, като през протока преминаха само два танкера. На практика – ако примирието е влязло в сила, това трябва да е станало този следобед и едва атаките след това да се смятат за нарушение. С новото затваряне на протока вече съвсем не е ясно дали има примирие.