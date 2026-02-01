01.02.2026 | 12:50

Ицо Папата заграбил не 4, а над 30 имота с рекет

Арестуваният цигански бос ползвал бандата на Йоско Костинбродския за мокри поръчки

Ромският барон и някогашен шеф на Върховното циганско мешере – Христо Върбанов – Ицо Папата, който беше зрелищно арестуван посред нощ в къщата си в Костинброд от тежковъоръжени полицаи от звеното „Кобра“ на СДВР като тартор на група за имотни измами, е заграбил чрез рекет и отвличания над 30 имота в Софийска и Плевенска област. Това разкриха ангажирани в разследването срещу мургавия престъпен бос.

Заедно с Ицо Папата са арестувани още четирима човека, чиято самоличност все още не е обявена от МВР, но от полицията разкриха, че срещу задържаните са събрани доказателства за извършени 4 имотни измами, като се работи и по още такива.

Групата на Ицо Папата е разследвана и за отвличането на мъж, който е бил държан в плен, докато не прехвърли имота си на престъпната банда. Малко след като бил освободен от похитителите си, мъжът починал вследствие на преживения стрес, а откраднатият му имот бил препродаден на два пъти в рамките на два месеца. „Разследваните четири имотни измами, извършени от групата на Ицо Папата, са на стойност над 1 милион евро, но има данни за още множество насилствено заграбени имоти“, признава столичен криминалист.

Запознати разказват, че през последните няколко години Ицо Папата успял да заграби над 10 апартамента в софийските квартали „Надежда“, „Красно село“ и „Христо Ботев“, няколко парцела в Костинброд, както и земеделски земи в Плевенска област. Повечето от жертвите на имотната банда са от ромски произход.

Твърди се, че Ицо Папата е възлагал мокри поръчки на Йоско Костинбродския и на хора от най-близкото обкръжение на свирепия гангстер от село Безден, които беше подсъдим за поръчкови убийства и отвличания, но така и не влезе в затвора. Запознат от СДВР обаче заяви, че Йосиф Йосифов засега не е разследван като част от бандата за имотни измами на Ицо Папата.

Ромският бос Христо Върбанов от десетилетия е сочен като един от най-влиятелните цигански барони в България, а в досието му фигурират над 20 криминални регистрации и присъди. Ицо Папата е родом от плевенското село Долни Дъбник, но от дълги години живее в Костинброд. Преди време Папата оправда богатството си с това, че през 70-те години на миналия век, когато баща му строил къщата в Долни Дъбник, намерил съкровище от монети от римско време.

Близо месец той бил държан в Дирекция на милицията, но не казал къде е имането и то останало за семейството.

През 1999 г. Христо Върбанов организира едно от първите отвличания за откуп в България – неговите хора похищават заможните роми Симеон и Стефка Владови. Те са завлечени в къща до Елин Пелин, където са държани в плен около седмица. През това време жертвите били измъчвани и подлагани на унижения, поискан им бил 500 000 долара откуп, за да ги пуснат. Впоследствие Владов разказа, че на първия ден от отвличането във въпросната къща пристигнали Папата, Иван Белев и телохранителите Вальо Магарето и Борис Маринов. Заедно с тях бил и племенникът на ромския бос Николай Костов. Папата лично нареждал на биячите как да налагат жертвите и заповядал на един от инквизиторите да му отреже единия от пръстите, на който имал златен пръстен с емблемата на „Мерцедес“.

Докато Владови били в плен, Ицо Папата и неговата бригада отишли в къщата им в Костинброд и прибрали парите и златото им, след което жертвите били освободени. За това тежко престъпление обаче циганският барон така и не беше осъден.

През 2009 г. Ицо Папата беше арестуван заедно с лидера на партия „Евророма“ Цветелин Кънчев – Дон Цеци по обвинение, че са изнудвали бившия шеф на „Гражданска защита“ генерал Никола Николов за сумата от 165 000 евро, като го заплашвали с компромати. Съдебното дело срещу Ицо Папата приключи през 2014 г. и той се сдоби с осъдителна присъда 6 години лишаване от свобода, но впоследствие излезе предсрочно от пандиза.

Върбанов е подсъдим и по друго дело за изнудване – за поискани 100 000 евро от Дияна Владова през далечната 2012 г. Тогава Ицо Папата беше задържан заедно с още петима, сред които и дъщеря му Станка. На 21 януари 2021 г. Специализираният наказателен съд лепна присъда от 11 години затвор за Ицо Папата за изнудване, но оттогава вече пета година се чака решение от последната съдебна инстанция – Върховния касационен съд.

Ицо Папата е оцелявал три пъти при атентати. През февруари 2007 г. той беше прострелян посред бял ден в столичния кв. „Обеля“. Тогава Ицо Папата оцеля, въпреки че беше улучен от три куршума в главата и гръдния кош и два месеца беше в кома. През 2009 г. Върбанов беше причакан в ж.к. „Надежда“, но куршумите само го одраскаха. Седмици по-късно наемник опита да го ликвидира пред къщата му в Костинброд. Ицо Папата излязъл на двора пред дома си, за да прибере малката си внучка, която си играела навън. От прозореца на автомобил се показал мъж и започнал да стреля с автомат. Върбанов обаче се скрил до намиращата се наблизо кола и отново оцеля. Нито едно от покушенията срещу ромския бос не е разкрито.

