Правителството подаде оставка!
Чуваме гласа на гражданите, трябва да кажат какво да е следващото управление, каза премиерът
11.12.2025 | 21:02
Ива Митева заби пирона на Слави Трифонов и ИТН: Превърнаха се в скопени откъм свобода политически дядовци
"Изчегъртването се превърна в замазване"

„Коалицията беше противоестествена и всеки от участващите в нея направи обратното на онова, което ни обещаваше по време на изборите.“ Това каза бившият председател на парламента Ива Митева пред телевизия Евроком.

Митева се върна малко назад, припомняйки 2009-а година, когато ГЕРБ говорели, че имат непоколебима воля за нова политика и за нови лица в управлението.

„Виждате, че ГЕРБ също направиха точно обратното на това, което обещаваха. По същия начин се случиха нещата и с „Има такъв народ“ – те дойдоха да изчегъртват, а това изчегъртване се превърна в замазване. От революционери и бунтари с гняв към статуквото, те се превърнаха в тромави, дебели и скопени откъм свобода политически дядовци“, каза още гостенката.

ИТН днес гледаха като Тодор Живков на 10 ноември 1989 година, допълни Митева.

