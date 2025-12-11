Ивайло Мирчев: Няма да оставим да дишат хората с прякори, които купуват гласове

Правителството падна и България е пред избори, които трябва да се проведат по ясни и честни правила. Това обявиха пред медиите лидерите на ПП-ДБ след оставката на кабинета „Желязков“.
„В това Народно събрание няма да участваме в каквото и да е преконфигуриране. Оттук-нататък България трябва да отиде на избори, а те да са по ясни и честни правила. Вътрешното министерство трябва да работи адекватно“, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев
Тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, че ще обикалят страната, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да е има този път като на предния вот – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и никой да не си мръдне пръста“, добави той.
„Това е първа стъпка към това страната ни да стане нормална европейска държава. Следващата е да се проведат честни и свободни избори, а не опорочени от манипулации, каквито бяха последните, за което се произнесе и конституционния съд“, коментира той.
„Виждам, че Пеевски е доста изнервен и рупорите му в момента му също. Това е победа за всички български граждани. Оттук-нататък предстои по-трудната държава – България да стане такава, която работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един по-корпулентен, който щеше да прави държава с голямо Д“, заяви бившият финансов министър.
„Слава Богу гражданската енергия и младите хора, които излязоха на площадите, успяха да спрат този план! Сега предстои по-трудното – да построим България, която е добра за всички с голямо Б“, каза още той.
„Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори е на тези, които отказаха да изолират Пеевски, да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация“, коментира съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов.
