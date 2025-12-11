11.12.2025 | 17:09

Ивайло Мирчев: Няма да оставим да дишат хората с прякори, които купуват гласове

Няма да е има този път като на предния вот – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и никой да не си мръдне пръста, каза депутатът

Правителството падна и България е пред избори, които трябва да се проведат по ясни и честни правила. Това обявиха пред медиите лидерите на ПП-ДБ след оставката на кабинета „Желязков“.

„В това Народно събрание няма да участваме в каквото и да е преконфигуриране. Оттук-нататък България трябва да отиде на избори, а те да са по ясни и честни правила. Вътрешното министерство трябва да работи адекватно“, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев

Тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, че ще обикалят страната, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да е има този път като на предния вот – над 200 купувачи на гласове, които да даваме на службите и никой да не си мръдне пръста“, добави той.

Лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев пък благодари на всички български граждани, които излязоха по площадите, за да кажат на това правителство, че България не може да се управлява по този начин.

„Това е първа стъпка към това страната ни да стане нормална европейска държава. Следващата е да се проведат честни и свободни избори, а не опорочени от манипулации, каквито бяха последните, за което се произнесе и конституционния съд“, коментира той.

„Виждам, че Пеевски е доста изнервен и рупорите му в момента му също. Това е победа за всички български граждани. Оттук-нататък предстои по-трудната държава – България да стане такава, която работи за всеки един от нейните граждани, а не само за един по-корпулентен, който щеше да прави държава с голямо Д“, заяви бившият финансов министър.

„Слава Богу гражданската енергия и младите хора, които излязоха на площадите, успяха да спрат този план! Сега предстои по-трудното – да построим България, която е добра за всички с голямо Б“, каза още той.

„Отговорността за това, че България отива отново на предсрочни избори е на тези, които отказаха да изолират Пеевски, да се присъединят към санитарния кордон и по този начин обрекоха това правителство на пълна делегитимация“, коментира съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов.