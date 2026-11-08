08.11.2026 | 19:57

Ивайло Мирчев показа „оригинала на писмото, изпратено от Гълъб Донев до Европейската комисия (видео)

Депутатът твърди, че Министерството на финансите е изпратило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание, от което е премахнат спорният текст

Ивайло Мирчев показа в телевизионно студио оригинала на писмо, изпратено от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември.

По думите на съпредседателя на „Да, България“ и „Демократична България“ документът съдържа предложение за временно пренасочване на част от пенсионните вноски от втория към първия стълб на пенсионната система. Мирчев твърди, че впоследствие Министерството на финансите е изпратило второ писмо със същата дата, но с променено съдържание, от което е премахнат спорният текст.

„Това е изпратено от господин Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември. На 2 ноември господин Гълъб Донев, изпращайки това писмо, ясно казва на Европейската комисия, на втората му страница, ето тук, в началото, много ясно, че иска да прехвърли парите на българските работещи – на близо 5 милиона души – от втория стълб в НОИ“, заяви Мирчев, показвайки документа.

След уточнение, че става дума за част от вноските, а не за прехвърляне на всички средства, той посочи:

„Част от вноските, но това е близо 1 милиард евро на година. 3% през 2027-2028 г. и 2% през 2029 г. Това е официално писмо от господин Гълъб Донев до Европейската комисия.“

Мирчев показа и последната страница на документа, на която е положен подписът на финансовия министър.

На въпрос дали това означава, че публикуваното от Министерството на финансите писмо е редактирано, той отговори: „Това е оригиналът на писмото, който е изпратен на 2 ноември.“

Две писма с еднаква дата, но с различно съдържание

По думите на Мирчев на 3 ноември сутринта Божидар Божанов е публикувал позиция във Facebook, в която предупреждава: „Национализират втория стълб на пенсионната система“.

Това предизвикало реакция от страна на управляващите, които първоначално определили информацията като фалшива новина и отрекли да е обсъждано подобно предложение.

„Настана буря, тъй като очевидно никой не е бил питан, не е имало такъв разговор с българските граждани, с осигурените, и започват от „Прогресивна България“ да отричат. Ако си спомняте, те нарекоха това фалшива новина. Нарекоха го непланирано, не ставало още дума. Говорили са, евентуално, ако някой е говорил, са говорили експерти“, разказа Мирчев.

Според него обаче на 3 ноември в 18:59 ч. Министерството на финансите е изготвило ново писмо със сходно съдържание, но без абзаца, в който се посочва намерението за пренасочване на част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ.

„Изпращат това писмо отново в Европейската комисия. Първото писмо също е изпратено до Европейската комисия. И двете писма са заведени в деловодството на Министерството на финансите, в деловодната система. И всичко това е проследимо“, заяви той.

Като доказателство Мирчев посочи и метаданните на документите. По думите му файлът, публикуван на сайта на Европейската комисия, е създаден на 3 ноември вечерта в 18:59 ч., въпреки че в самия документ е посочена дата 2 ноември.

„Т.е. има второ писмо, след това с променени данни, с променено съдържание. И очевидно Министерството на финансите лъже“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Той посочи два основни проблема – че подобно предложение е било обсъждано с Европейската комисия, без преди това да бъде проведен разговор с българските граждани, и че институциите са дали противоречиви обяснения за съществуването на писмата.

„Защото от самото начало се твърдеше първо, че нищо не е обсъждано. След това – че са говорили експерти. След като стана ясно, че не са експерти, а всъщност е премиерът и вицепремиерът, министърът на финансите Гълъб Донев, вече просто се лъже, че е имало само едно писмо“, коментира Мирчев.

Той обяви, че оригиналът ще бъде разпространен до медиите веднага след предаването. „Време е за вашето трето писмо – с едно единствено изречение: подавам оставката си“

Мирчев отправи директно обръщение към финансовия министър Гълъб Донев и поиска оставката му.

„Господин Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис вече се превърна във виц. Направихте така, че това, на което имат право хората – да знаят какво ще става с техните пенсии – да го скриете от тях. И да поискате от Европа да го занули. Излъгахте хората и това беше лъжа. Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър“.“

„Защото текстът в едно писмо, господин Донев, може да бъде сменен. Обаче доверието си няма резервно копие“, добави той.

„Този бюджет претендира да бъде следващият най-лош“

В разговора Мирчев коментира и представения от правителството проектобюджет за 2027 г. Той заяви, че трудно може да посочи положителни страни в него, макар да отчете като стъпка в правилната посока увеличаването на прага за регистрация по ДДС.

Според него България приключва 2026 г. с най-големия бюджетен дефицит от 30 години насам.

„Първо, ние завършваме 2026 година с най-големия бюджетен дефицит от 30 години. От времето на Жан Виденов. Когато някой излезе да хвали бюджета, да хвали мерките, ние трябва да се сещаме за това. Бюджетът за 2027 година претендира да бъде следващият най-лош такъв бюджет“, заяви той.

Мирчев оспори представените от управляващите данни за дефицит от 3,5%, като посочи, че реалният показател според него е 4,2%.

„Дефицитът е огромен – 4,2%. Не това, което представяха като 3,5%, като някакъв маркетингов ход на касова основа. Никой не работи на касова основа и съм сигурен, че господин Пеканов, като опитен икономист, когато дойде, ще потвърди, че винаги се работи на начислена основа. Истинският дефицит е 4,2%. Това е изключително висок дефицит“, коментира той.

По думите му управляващите не могат да оправдават състоянието на публичните финанси единствено с наследството от предишните кабинети.

„В последните пет години най-много са управлявали кабинети на господин Румен Радев. И не може ли някой да се оправдава с това, че те не са имали парламент и не са можели да взимат решения? Можели са, защото решението за дългов разход е взето точно от кабинет на Румен Радев“, посочи Мирчев.

„Днес имаме по-лош бюджет от този, срещу който протестирахме“

Съпредседателят на „Да, България“ направи сравнение между новия проектобюджет и този на кабинета „Желязков“, срещу който миналата година имаше масови протести.

„Неудобно ми е да го направя. И ще ви кажа защо. Защото тогава, на 10 декември, точно преди 11 месеца, се събрахме 140 хиляди души в София. И стотици хиляди в цялата страна, които протестираха срещу един бюджет, който ние считахме за опасен за България. За опасен за средната класа. За водещ до това хората да се чувстват несигурни, да се чувстват несигурни в утрешния ден“, заяви Мирчев.

„Днес ние имаме по-лош бюджет. Ние имаме бюджет с 4,2% дефицит. И с всички индикации за възможно спиране на еврофондовете на България“, добави той.

Като пример Мирчев посочи Румъния, където според него Европейската комисия е предупредила за възможно спиране на европейското финансиране заради липсата на достатъчни мерки срещу прекомерния дефицит.

Той коментира и предвиденото съкращаване на 5000 щатни бройки в администрацията, увеличението на учителските заплати и ограничаването на ръста на възнагражденията в силовите ведомства.

„Ние нарекохме този бюджет „бюджетът на страшното свличане“. И тези 5000 щата, които се съкращават, всъщност по-голямата част от тях са незаети. Тук няма никакви реформи в самия бюджет. Реформа няма. Няма реформа в администрацията, няма реформа в която и да е сфера“, заяви той.

Мирчев обърна внимание и на нарастващите разходи за лихви по държавния дълг. По думите му през 2024 г. България е платила малко под 600 млн. евро, докато за 2027 г. са заложени 1,4 млрд. евро.

„България беше вкарана в еврозоната с 2% дефицит“

В подкрепа на тезата си, че бюджетната политика може да бъде променена чрез конкретни мерки, Мирчев разказа за разговор с бившия финансов министър Росица Велкова през лятото на 2023 г.

„Лятото на 2023 година. Поредица от пет избора, предсрочни избори. Двамата с Мартин Димитров отиваме при Росица Велкова в Министерството на финансите. Много искаме да влезем в еврозоната. Даваме какво ли не за това. Политически всякакви усилия. Сядаме при нея и тя казва: „Нещата с бюджета са много зле. България – пред фалит, 6% бюджетен дефицит“, разказа той.

По думите му впоследствие, след съставянето на правителството, е бил приет бюджет с дефицит от 3%, а в края на годината показателят е бил 2%.

„Вечерта с Мартин Димитров си тръгнахме с наведени глави, започваме да гледаме числата и да анализираме. Вечерта тя каза същото по националните, аз го гледах в новините на Би Ти Ви. Два-три месеца по-късно ние направихме правителство. Достатъчно критикувано правителство. След пет пъти предсрочни избори – правителство с ГЕРБ. Приехме бюджет с 3% дефицит. Не са 6%, както тя предвиждаше. И сега ще кажа, че и вкарахме България в еврозоната. И ще ви кажа друго. Че дефицитът в края на годината беше 2%“, заяви Мирчев.

Той отхвърли предположенията, че тогава са били манипулирани данните, изпратени до Брюксел.

„В 2023-2024 година няма никакво подправяне на абсолютно никакви данни. И не случайно България, между другото, беше приета в еврозоната“, каза той.

Според Мирчев настоящото управление не създава необходимата предвидимост за страната и посочи като проблем липсата на реформи и противоречивите позиции на властта по ключови въпроси.

Предложение за 1000 евро за всяко новородено

В края на разговора Мирчев очерта и част от идеите на „Демократична България“ за бъдещата бюджетна политика. Сред тях е предложението на депутата от ДСБ Йордан Иванов всяко новородено дете в България да получава 1000 евро.

„Колегата Йордан Иванов от ДСБ имаше много добра идея – за 1000 евро за всяко новородено бебе в България оттук нататък. Идея, която по никакъв начин до този момент не е била възприета от управляващите. Тя струва 50 милиона евро на година“, посочи Мирчев.

Той заяви, че партията ще продължи да настоява за оптимизация на разходите, реформи в администрацията и балансиран бюджет.

„Защото нашият стремеж винаги е бил към балансиран бюджет. Винаги към това хората да се чувстват сигурни в страната и да има предвидимост не само за средната класа, а за всички българи“, заяви той.

В заключение Мирчев припомни предизборното послание на „Прогресивна България“ и направи паралел с настоящите обяснения на управляващите за състоянието на публичните финанси.

„Нека да си спомним, че само преди шест месеца „Прогресивна България“ дойде с „Ние можем, знаем как и ще успеем“. Само шест месеца по-късно ни говорят за някакъв камион, който се спуска по надолнище, и изводът май че е, че в него няма шофьор“, завърши Ивайло Мирчев.