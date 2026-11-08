08.11.2026 | 20:09

Асен Василев бесен, видя предателство

Шефът на ПП буквално е бесен и не искал да има нищо общо с новите политически напъни на Андрей Гюров и приятеля му от Гоце Делчев – Героги Кандев

Не, не е разговарял с него. Андрей Гюров му е звънял след изборите, звънял е и на Илияна Йотова даже, но тя му е вдигнала, а Асен Василев – не. Това разказаха за „Уикенд” от „Продължаваме промяната” на въпрос в часовете след втори тур, дали лидерът им е позвънил на двамата изгубили кандидати за „Дондуков” 2 – Гюров и Георги Кандев.

В изборната нощ лъсна липсата на Асен Василев на иначе жизнерадостния брифинг на десните кадидати, които опяваха за „анализ” и „осмисляне на грешките” след загубата и веднага се зародиха спекулации за сериозно напрежение между бившия финансов министър и креатурата му.

Всъщност, няма напрежение – Асен Василев буквално е бесен и не искал да има нищо общо с новите политически напъни на Андрей Гюров и приятеля му от Гоце Делчев – Героги Кандев. Лидерът на ПП се чувствал предаден от десния кандидат-президент и обвинявал Гюров, че се е „продал” на демократите и планира зад гърбовете на всички свой партиен проект.

Бившият министър на финансите трясвал телефона всеки път, когато Гюров се опитвал да му звъни и двамата така и не са разговаряли.

Кандев пък, изплашен от бурята, дори не се опитал да се свърже с Василев, с когото не са близки. Андрей Гюров е от квотата на „Продължаваме Промяната”, въпреки че не е партиен член и Асен Василев чувствал като пълно предателство приставането на бившия шеф на групата в парламента към „Демократична България”.

Именно те, твърдят гневни петроханци от ПП, „завъртяли главата на Гюров, че може да спечели изборите”, а кандидатът се издънил не веднъж, а много пъти, като финалният пирон бил дебатът с настоящия президент Йотова по БНТ. Резилите на Георги Кандев, лансиран от самия Гюров въпреки протестите на Асен Василев, ала с благословията на десницата, допълнително допринесли за почти 20-те процента яма между двамата кандидати на балотажа в полза на нежния пол и Кирил Вълчев.

А най-жестокият удар, заради който Василев отказвал да говори с Гюров, бил слухът, че кандидат-президентът вече е скъсал с ПП и Асен Василев, и иска да е лице на демократичната общност, която му обещавала отсега кметски кресла, първи места в листи при евентуални предсрочни избори и всякакви благини и привилегии, разказаха още от екипа на ексминистъра.

Гюров, по думите им, наистина не е член на ПП и няма как да бъде санкциониран от председателя Василев, но лидерът бил потресен, че неопитният му бивш депутат се хванал на въдицата, след като по думите му „колегите от ДБ ще го използват само за изборите занапред”.

Обещанията на демократите били за подкрепа за банкера при евентуален нов политически проект, който уж искал да създаде, а хора на десницата вече го виждали като кандидат за кмет на столицата идната година, а Кандев – като зам.-кмет по сигурността, ще си каже електоратът, че вече са спечелили и раздават порциите.

Следи политика

Бившият финансов министър бил гневен и че Гюров е загубил вота и не му е дал коз в ръцете да се опита да се опълчи с протести на управляващите и евентуално, да катурне кабинета, а напротив – загубата му е бетонирала тъмнозелените и сега му оставал само бюджетът, за да опита да изкара нацията на улицата, разказаха още от ПП.

Провалът и опитите на десницата да си присвои Гюров за лице и ракета-носител на идните избори, и вярата на бившия подуправител на БНБ, че има шанс да се реализира като лидер и лице на опозицията, окончателно отказали Асен Василев да говори по адрес на кандидата на малката коалиция и вече не коментирал вота. Бившият министър на финансите признал пред своите, че отношенията му с Гюров на този етап са в точката на замръзване, като дори обявил отсега, че партията му имала намерение на местния вот да се състезава сама без ДБ, тъй като „ние сме втората политическа сила в държавата, а не те”.