15.01.2026 | 12:16

Иван Таков пак продаде БСП на ГЕРБ

Червението общинки съветници подкрепиха подмяната на състава на СОС, за да осигурят предимство на определени икономически кръгове

БСП за пореден път се продадоха на ГЕРБ. По същество подкрепиха подмяната на състава на Столиния общински съвет, за да осигурят предимство на определени икономически кръгове.

Иван Таков искал оставката на Зафиров. Защо?

С какво той самият има по-последователно поведение? Кога се опълчи на безпринципните решения, от които беше част групата на БСП в парламента и министрите на БСП в правителството? Никога. Напротив, подкрепяше ги. Както направи и току-що в общинския съвет.

Стискам палци ГЕРБ и Делян Пеевски да им купят някой и друг глас, иначе няма да стъпят в Народното събрание. Съвсем закономерно.