Ивет Горанова и Петър Стойчев оглавяват листи на Радев

Плувецът Петър Стойчев ще е водач на листа на „Прогресивна България“, Ивет Горанова също! Това информира Фокус, позовавайки се на достоверни източници. В кои градове точно ще излязат на челните позиции – предстои да се види
Стойчев е роден на 24 октомври през 1976 година в град Момчилград.
Той е носител на Световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 година – 11 поредни години.
Световен шампион по плуване на 25 км в открити води през 2011 в Шанхай.
Ивет Горанова е българска състезателка по карате, олимпийска шампионка в категория 55 кг на Летните олимпийски игри през 2020 г. в Токио.
Родена е в Долна Митрополия.
Обявена за Спортист на годината за 2021 година.
По-рано стана ясно, че водач на листата на Румен Радев в Пловдив ще бъде волейболният бивш ас на България и настоящ президент на ВК Левски Владимир Николов.
Стойчев е бивш министър на спорта.
