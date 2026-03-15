Ивет Горанова и Петър Стойчев оглавяват листи на Радев

Те се присъединяват към Владо Николов

Плувецът Петър Стойчев ще е водач на листа на „Прогресивна България“, Ивет Горанова също! Това информира Фокус, позовавайки се на достоверни източници. В кои градове точно ще излязат на челните позиции – предстои да се види

Стойчев е роден на 24 октомври през 1976 година в град Момчилград.

Той е носител на Световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 година – 11 поредни години.

Световен шампион по плуване на 25 км в открити води през 2011 в Шанхай.

Ивет Горанова е българска състезателка по карате, олимпийска шампионка в категория 55 кг на Летните олимпийски игри през 2020 г. в Токио.

Родена е в Долна Митрополия.

Обявена за Спортист на годината за 2021 година.

По-рано стана ясно, че водач на листата на Румен Радев в Пловдив ще бъде волейболният бивш ас на България и настоящ президент на ВК Левски Владимир Николов.

Стойчев е бивш министър на спорта.