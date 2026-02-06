06.02.2026 | 12:52

Издирваните след тройната екзекуция в хижа „Петрохан“ вече са в Турция?

Били са в къщата на Ивайло Калушев в село Българи, Царевско, след което следите им се губят. До пещерата „Махарата“, зад границата с турско, ли са засечени от термокамери?

Ивайло Калушев

Появилият се днес в национален ефир Яни Макулев във връзка с аферата „Петрохан“ опита да заблуди аудиторията с подвеждаща информация. Разследване на бургаския сайт Флагман показва, че той дава полуистини, които още повече влошават картината около истинските причини за тройното убийство и извършителите му на сръбската граница.

Неговият 15-годишен син, Ивайло Калушев и трети член на рейнджърската група, действително са били заедно около 29 януари т.г., когато той за последен път чул детето си, но останалата част от твърденията му не са точни.

Тримата всъщност не са били на Северното Черноморие – в село близо до нос Калиакра по това време, а са били в къщата на Калушев в странджанското село Българи, община Царево, което е в противоположна посока.

Таткото е спелеолог. Той говореше спокоен и с убеденост, че детето му е добре, въпреки че няма с него връзка от 29 януари. За показната екзекуция в „Петрохан" се разбра на 1 февруари около обед. Но и до този момент от МВР не уточнят какво сочи съдебната експертиза на телата, от която може да се заключи точно до часове кога е извършено престъплението.

Репортер на изданието пътува към село Българи, което е известно като единственото място у нас с нестинарските танци, за да ви покажем имота. Още преди 3 дни къщата е била основно претърсена от ДАНС.

Кметът на с. Българи Петър Недялков е с изключен телефон, а колегата му от съседното село Кости Антон Ангелов изпада буквално в нервна криза, ако му бъде зададен въпрос по темата. Ангелов казва, че нищо не знае и че имоти наоколо Калушев няма. По данни на Флагман.бг обаче на територията на община Царево той има общо 2 имота.

Пешерата „Махарата“ е зад граничното съоръжение и преминаването му става с предварително уведомление на Гранична полиция. Много от галериите ѝ са струтени, тя е почти неизследвана. През последните 3 г. там непрекъснато са се устройвали приключенски походи. „Махарата“ е на 7,5 км от с. Кости на юг.

Няма данни какво точно са открили разследващите в тази къща посред зима. Единственото, което съвпада като дати и действия, е, че веднага след демонстративната екзекуция пред хижата на българо-сръбската граница се появи за кратко информация, че един или двама души са се отправили в посока Бургас.

„Тримата са засечени по термокамери, информацията е истинска“, каза наш източник.

И към момента следите на тримата се губят. 15-годишното момче на Яни Макулев е същото, за което бабата и дядото подават сигнал в МВР, че поведението му е станало странно, откакто се движи в компанията на популярните природозащитници-рейнджъри. Дядото пише до компетентните органи миналото лято, че поведението на 14-годишното дете били променено. Човекът отишъл до село Кости, което се намира в непосредствена близост до с. Българи в Странджа, за да го види, по време на летен лагер, но бил посрещнат хладно.

Майката и сестра ѝ обаче впоследствие оттеглят жалбата и никой повече не се е интересувал в тази насока за работата на гражданското сдружение.

Тройката няма какво да прави в Царевска община по това време.

„Имаме на наша територия само една пещера, която не е изследвана – Махарата, но входът ѝ е зад граничното съоръжение. Ако са тръгнали в тази посока е възможно термокамерите на Гранична полиция да са ги засекли„, каза доскорошен дългогодишен кмет от района. Той имаше сведения за групата, която често е била в района на плаж „Корал“ през последните 4 години. Като ключова фигура в Царево за тях е бил основателят на гражданското сдружение „Да запазим Корал“ – Атанас Русев.

Русев е известен като много близък до бившия премиер Кирил Петков, специалист е по опазване на делфини и дюни. Лятно време рейнджърите около Ивайло Калушев и членовете на детските лагери са спортували с лодки в Лозенец и са имали база в с. Кости. Атанас Русев не вдига телефона си. Двамата с Ивайло Калушев знаят най-добре каква е била дейността им в този район.

Този автомобил се е появил на 1 февруари в късния следобед до стадиона пред общинската спортна база в бургаския кв. Ветрен и до този момент не е помръдван от мястото. До кв.Ветрен се стига по бившия магистрален път откъм Айтос. Това е сигнал, който ни изпрати наш анонимен читател, с призив МВР да го огледа, тъй като има съмнение, че е свързан с трагедията „Петрохан“.