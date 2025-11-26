26.11.2025 | 19:24

Изгониха Корнелия Нинова от площада

Тя е най-големият позор, който видях днес на протеста, заяви журналистът Манол Глишев

Протестът в центъра на София започна, но още в началото не се размина със ситуации, които бързо бяха овладени, за да продължи всичко спокойно.

Разбира се, много политици и депутати отидоха на площада, някои да се отъркат в народа. Един от тези беше и Корнелия Нинова – бивш лидер на БСП.

Един от присъстващите на протеста – Манол Глишев, сподели любопитна информация във Фейсбук, свързана с 56-годишната социалистка.

„Най-големия позор, който засичам днес, е Корнелия Нинова на площада. Е, поизгонихме я!“, написа историкът и блогър.