30.05.2025 | 17:42

Измама: изкуствен интелект звъни по телефона с предложения

Не е нужно да чакате да ви звъннат, че да не им вдигнете. Направо ги вкарайте в блокираните номера

Столичани са обезпокоени от телефонни обаждания. Те смятат, че са разговаряли с изкуствен интелект.

Човек е получил позвъняване късно вечерта. От другата страна е чул женски глас, който силно го усъмнил. Подобно на „Наталия“ поведение, гласът повтарял едно и също, ако бъде попитан нещо.

„ВНИМАНИЕ!!! Фирма използваща изкуствен интелект с женски глас звъни с предложения за здравни услуги даже и в късни часове като 21ч! Прекъснете ли я с въпрос започва да говори друго и не Ви отговаря! Не се поддавайте и затворете веднага! Засега това са известните номера: 02 903 64 00, 0886 30 29 50. Върнете ли обаждане отговаря мъжки глас, като все линиите били заети!,“ пишат в социалната мрежа.

„02 903 4100, 02 903 4173, 02 903 4187, 02 903 4152, 02 903 4176, 02 903 4144, 02 903 6500 включете и тези в списъка,“ коментира друг.

„Преди малко получих такова обаждане. И аз имах усещането, че говоря с изкуствен интелект. Повторяше си по няколко пъти изреченията. Поиска ми имената. Върнах обаждането и се включи тел.секретар. За какъв вид измама става въпрос?,“ пишат още.

„Пак съм аз – дето не спират да ми звънят. От днес вече номерът е друг – +359 2 903 4100. Поредният, който блокирах. Обажда се бот Наталия, за да покани на така известните събития, изключително полезни за здравето ни. Не казва как се казва фирмата, но задава въпроси от кой град си и т.н. – знаете процедурата. Пазете се и имайте предвид, че разговаряте с изкуствен интелект“, пише Елена Георгиева.



„Не е нужно да чакате да ви звъннат, че да не им вдигнете. Направо ги вкарайте в блокираните номера,“ съветва жител.