19.01.2026 | 20:26

Изпълнителят на песента “Ще ти скъсам гъ*а“ към Радев: Добре дошъл, аз съм консерватор!

Първи политически реакции след излизането на Румен Радев от президентството

Чалга изпълнителят и пенсиониран шоумен Слави Трифонов бе един от първите политици, които коментираха оставката на президента Румен Радев и заявката му да влезе в политическия живот на страната.

От писанието на учиндолския мъдрец във фейсбук се разбира, че ИТН всъщност била дясна и консервативна партия, която милеела за традиционните ценности и срещу нелегалните мигранти. Естествено Трифонов не забрави любимата си Македониииияяяяяяяяяяяя.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия“, написа изпълнителят на песента „Ще ти скъсам гъ*а“.

Първи коментар от страна на „Продължаваме промяната-Демократична България“ направи Надежда Йорданова – на излизане от заседание на правната комисия, където се гледа пришпорения от управляващите проект за изменения в Изборния кодекс.

„Всеки, който може да разговаря с нас, трябва да се определи първо по антимодела „Пеевски“ и проевропейски път на България. Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите“ – заяви тя.

„Спаси София“: Да внимава за ЕС и НАТО

От „Спаси София“ излязоха с дълго обръщение и видео с лидера Борис Бонев.

„Това, което всички очакваха от поне година се случи – Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да – Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин“ – се казва в нея.

„Позволявам си и едно лично послание към г-н Радев – България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор – ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия. Помнете това“ – обръща се Бонев към Радев.

„Да, България“: Два ключови репера за разговори с нас

От „Да, България“ (една от трите партии от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) изпратиха позиция съпредседателя на Ивайло Мирчев: „Непрекъснато ще ни питат: „Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?“ Нека кажа ясно: Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела „Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена. Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО.“

По думите на Мирчев България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. „Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа. Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове.“

От „Да, България“ можело да се очаква това. „Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях“, посочва Ивайло Мирчев.

Това се отнасяло и за заявката на Радев и неговия политически проект.„Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност. Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела „Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа. Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!“, заключава депутатът от ПП-ДБ.

МЕЧ: Възможен съюзник

„Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!“ Това пък обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев – една от малките парламентарни партии, считани за застрашени, тъй като са в нишата на президента.

„За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции“, пише още Радостин Василев. „Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!“, заключава Василев.

Костадинов: Ще се наложи да отговаря

Водачът на пропутинската партия „Възраждане“ Костадин Костадинов реагира негативно: „С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати – ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега.“