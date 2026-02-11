11.02.2026 | 13:10

Изтекоха ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан“

Шесторното убийство „Петрохан - Околчица“ разтърси България

Разследването на кървавата драма в района на прохода „Петрохан“ навлиза в решаваща фаза, след като Нова телевизия показаха ексклузивни кадри от мястото на пожара. Записите разкриват мащаба на умишления палеж и състоянието на хижата, край която започва поредицата от събития, довели до смъртта на шестима души.

Кадрите, с които първо разполагаше Нова, са заснети в двора на изгорялата хижа и показват напълно унищожената тераса и основния вход на сградата. Огънят е обхванал и двата етажа, а покривната конструкция е пропаднала по цялата си дължина. Въпреки това част от постройката е останала незасегната от пламъците. Именно оттам вероятно са и снимките, разпространени по-рано от МВР, на които се виждат запазени будистки символи.

Дроновите кадри, излъчени от Нова, допълват картината на разрушенията. По покрива личат следи от изгорели соларни панели, а в двора се забелязват моторни шейни и високопроходим автомобил, паркиран пред един от входовете. Въпреки мащаба на пожара, от по-ранни полицейски снимки става ясно, че някои помещения във вътрешността на хижата не са били засегнати от огъня.

Припомняме, че на 2 февруари органите на реда откриха изгорялата постройка в планинския район около прохода „Петрохан“. В двора ѝ бяха намерени телата на трима мъже с огнестрелни рани, без следи от борба или допълнителни травми. Хижата е част от имот, използван от група хора, обединени в неправителствена организация с дейност, свързана с опазване на природата.

На 8 февруари в отдалечена гориста местност под връх Околчица беше открит изоставен кемпер. В него бяха намерени телата на още трима души, сред които и 15-годишен тийнейджър. По-късно беше потвърдено, че това са издирваните лица, свързани със случая край хижата.

На 10 февруари прокуратурата обяви резултатите от аутопсиите. По първоначални данни става дума за две убийства и последвало самоубийство със законно притежавано оръжие. Все още се очакват резултатите от експертизите на барутните натривки, които трябва да покажат категорично кой е произвел фаталните изстрели.

Разследването продължава със съдебно-технически експертизи, балистични анализи и проверки на мобилни устройства, с цел да бъде изяснена пълната хронология и мотивите за трагедията.

Районът около хижата остава отцепен. По информация на полицията, камера, разположена на около километър от главния път, е заснела движение на два джипа, свързани със сдружението. Не е ясно кой ги е управлявал и дали са продължили в друга посока или са се върнали обратно. Разследващите уточняват, че пътят е традиционен маршрут и за други превозни средства, без задължително отклоняване към хижата.