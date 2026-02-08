08.02.2026 | 13:56

Извънредно! Откриха мъртви и другите трима от Петрохан (снимки)

Ивайло Калушев, Николай Златков и дете на 15 г. са намерени близо до връх Околчица

Издирваният за тримата убити мъже край Петрохан Ивайло Калушев е открит мъртъв, съобщи БНТ. Заедно с него са открити мъртви и другите двама издирвани с него – дете на 15 години и 23-годишният Николай Златков. Те са открити близо до връх Околчица, като според информация на Булнюз там е намерен кемпер с поне един труп.

Сигналът за кемпера е подаден от овчар, който е обхождал района около връх Вола. В труднодостъпна част на гората той забелязва кемпер, а на предната седалка вижда човек, който, по негови думи, е мъртъв. Поради липса на мобилно покритие в района е било необходимо време, докато мъжът успее да се свърже със 112.

След получаването на сигнала районът на Врачанския Балкан е незабавно отцепен, на място са изпратени полицейски екипи. Пътят, водещ към мястото, е напълно блокиран, като не се допуска преминаване, а на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност. На място има и екип на Спешна помощ. След получаването на сигнала районът на Врачанския Балкан е незабавно отцепен, на място са изпратени полицейски екипи. Пътят, водещ към мястото, е напълно блокиран, като не се допуска преминаване, а на случайни минувачи се извършват проверки за самоличност. На място има и екип на Спешна помощ.

Операцията се координира лично от директора на Областната дирекция на МВР – Враца, старши комисар Красимир Йончев. Уведомени са и служителите на МВР в София, като се очаква пристигането на екип от опитни столични криминалисти. До тяхното идване кемперът няма да бъде отворен, след което ще стане ясно кой е починалият и дали в превозното средство е имало и други хора.

Калушев бе издирван в последните 8 дни за тройното убийство в хижа край село Гинци, която е негова собственост. Там на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. И тримата бяха простреляни в главата.

В последните дни случаят край Петрохан е основна тема за цялата общественост, като в публичното пространство излязоха напълно противоречащи си свидетелства за Ивайло Калушев – от това, че е будист и „спасител“ на деца, гори и диви животни до това, че е правил впечатление със стряскащ арсенал от оръжия и заплашително поведение. Случаят придоби още по-голяма загадъчност, след като в медиите тези дни бащата на 15-годишното момче многократно повтори, че не знае къде е синът му, но е спокоен за него.

Снимки: Булнюз, Враца