29.09.2026 | 19:42

Живко Тодоров пак се врътна: Отказа се от Радев и поиска прошка от Борисов (видео)

С подкрепата за Илияна Йотова изразих лично мнение, оправда се пред вожда на ГЕРБ кметът на Стара Загора

След като множество политици и коментатори го заподозряха, че смята да премине в лагера на премиера Румен Радев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров реши публично да докаже верността си към ГЕРБ. В присъствието на партийния лидер Бойко Борисов той поиска „вот на доверие“ от партийните кадри и го получи.

Наскоро Тодоров заяви в интервю , че подкрепя като кандидат за президент Илияна Йотова, зад която стои „Прогресивна България“ на Радев, и изрази критики към положението в ГЕРБ. Това отприщи очакванията , подхранвани още преди парламентарните избори на 19 април, че ще смени партиите.

Сега той обясни, че изразил лично мнение с подкрепата си за Йотова, с което не ангажирал никого. „Аз бих бил предател, ако ГЕРБ имаше кандидат, а пък аз да съм изразил някакво противоположно мнение“, защити се Тодоров. Той отрече, че ще се „преориентира“ към Радев, за да си гарантира преизбиране на местните избори през 2027 г., и изтъкна, че в общуването с политическите опоненти няма нищо лошо и даже за един кмет е необходимо, за да може да се опира на своя общински съвет. В това отношение посочи като пример партийния си лидер Борисов от времето, когато беше премиер.

Факта, че подкрепя ляв кандидат, за какъвто някои смятат Йотова, кметът оправда с това, че БСП е участвала в правителствата на Росен Желязков и Кирил Петков. Даже размаха предизборен плакат от 2021 г., когато лидерите на „Продължаваме Промяната“ подкрепяха за Румен Радев на тогавашните президентски избори. Критиката си към ГЕРБ също обясни с правото на лично мнение, защото иначе партията щяла да бъде „военна команда“.

Накрая обяви, че носел оставката в задния си джоб, и настина я извади, за да поиска от съпартийците си да му гласуват доверие. Залата, в която говореше, реагира организирано – със ставане на крака и ръкопляскания. А Тодоров им благодари и призова да не се подават на „спекулации и манипулативни твърдения“.

Какво каза Борисов

На трибуната го смени Борисов, който също показа снимка – от младежки форум през 2006 г., на който са заедно с кмета. „Някой си мисли, че може да ми направи интрига. Дето се вика, половината не сте били толкова време женени … Живко не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил тези 20 години от нея“, със самочувствие каза лидерът на ГЕРБ. Единствената му критика към кмета беше, че трябвало да си спести нападките към бившия финансов министър Владислав Горанов, който сега е депутат по желание на Борисов, защото Горанов бил „основният мотор за еврозоната, европейския банков съюз и не даваше да се харчи“.

Той изброи имената на няколко кмета – на Живко Тодоров, на Димитър Николов в Бургас и на Даниел Панов във Велико Търново, за да ги посочи като бъдещите кандидати за премиери на ГЕРБ. „Нашите грешки бяха, че отидохме много в популизма, защото такава беше средата – изведнъж всички партии станаха популисти – и ПП, и на Радев партията, и БСП, и ДПС“, размишляваше той за миналото на ГЕРБ по начин, който е правил преди .