30.09.2026 | 7:16

В Македония решиха: ще изядат чушките, върнати от нас заради пестициди

Подобна процедура е осъществена и с 14 тона черно трапезно грозде, върнати от Черна гора

Чушките и гроздето, които бяха върнати в Северна Македония от България и Черна гора, заради открити в тях остатъци от пестициди над разрешените граници, са пуснати за продажба в страната след допълнителни лабораторни изследвания, съобщава БТА, цитирайки местни медии.

Според Агенцията по храните и ветеринарната медицина в Северна Македония, през последните три месеца в страната са върнати четири пратки – три с чушки и една с трапезно грозде. Две от върнатите от България пратки с чушки са анализирани в акредитирани лаборатории, като проби от втората пратка са тествани и в Държавната фитосанитарна лаборатория, както и в лаборатория в Струмица. Резултатите, според Агенцията, са били отрицателни и пратките са освободени за продажба или по-нататъшна преработка.

На два пъти – през август (11,6 тона) и през септември (11 843 кг) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратки с пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Подобна процедура е осъществена и с 14-те тона черно трапезно грозде, върнати от Черна гора, които след допълнителен анализ също са освободени за пускане в обращение или преработка, съобщават медиите.

Унищожена е била единствено пратката с червени чушки, върната от Хърватия, като в Агенцията по храните и ветеринарна медицина чрез Европейската система за бързо предупреждение за храни са били получени четири уведомления от Хърватия, които се отнасят до приблизително 50 тона плодове и зеленчуци.