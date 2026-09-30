30.09.2026 | 7:58

Кой е Илиян Филипов – убитият в Пловдив бизнесмен, свързан с ПИМК и „Ботев“

Бизнесменът воюваше с Иван Петлешков, Таки, Ами и Пеевски

Кой беше Илиян Филипов, основателят на „ПИМК“, който бе убит тази нощ в Пловдив?

Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив. Завършил е техникум по механотехника.

През 90-те започва бизнес с царевични пръчици, които изнася за страни на Балканите. Има и таксиметрова компания. Оттам се преориентира към бизнеса с превози като по-перспективен. През 2000 г. заедно с Пенко Несторов основава компанията „ПИМК“ (PIMK) – една от големите транспортни фирми у нас, която има и други дейности. В годините компанията започва да се занимава и с ЖП превози и строителство, влиза и в бизнеса с отпадъците.

В последните години компанията изпълнява мащабни жилищни проекти в София и в Пловдив – сред тях са Capitol Residence зад Централна гара в София и Crystal Towers върху бившата Захарна фабрика в Пловдив.

Председател е на сдружението „Бизнесът за Пловдив“ и има огромно икономическо и политическо влияние. Изпълнител на големи обществени поръчки.

Сред познатите си е известен със страстта си към скъпите бутикови автомобили.

През август 2026 г. официално оглави борда на директорите на футболен клуб „Ботев Пловдив“, след като година по-рано обяви, че е готов да поеме задълженията на клуба до 5,5 млн. лева. Бе пряко ангажиран и с изграждането на новия стадион на „канарчетата“.

Пловдивски медии припомнят публичния му конфликт с друг пловдивски бизнесмен – Иван Петлешков. Филипов обвини Петлешков, че има нерегламентирано влияние в Пловдив, като твърдеше, че той „контролира местната полиция“ и упражнява скрито влияние върху общината и кмета на града.

Името му изникна и около скандала „Колеги, прибирайте се“, когато барети бяха инструктирани да прекратят акция срещу нелегални цигари.

„Всички помним как преди 4 месеца бяха заловени контрабандни цигари до Пловдив – 3000 мастербокса на стойност над 7.5 млн. лв. Хванаха служители на „Бушидо“ да товарят и разтоварват контрабандните кашони. Но това беше услужливо премълчано – и от медиите, и от полицията“, се казваше в позицията на ПИМК тогава. В нея се твърдеше, че „всички контрабандни канали“ в Пловдив се случват с одобрението на Петлешков. Днес тази позиция е изтрита от местата, на които бе публикувана онлайн.

Филипов се занимава и с обществена дейност. Само дни преди присъства на откриването на възстановения Нимфеум на Бунарджика, познат на поколения пловдивчани като Чешмата на нимфите. Реставрацията на Нимфеума е реализирана по инициатива на район „Централен“ с финансовата подкрепа на „Бизнесът за Пловдив“, чийто председател беше Филипов.