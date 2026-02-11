11.02.2026 | 13:14

Йотова избра служебния премиер!

Президентът ще възложи на Андреай Гюрво да състави служебно правителство

На 12 февруари, четвъртък, от 10:00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров.

В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията тя посочва именно него като кандидат за служебен министър-председател.

Йотова ще му възложи да състави служебно правителство, съобщиха от президентството.

Останалите кандидати, които се съгласиха да приемат важния пост, бяха шефът на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници – Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.

Вчера президентът Йотова приключи консултациите с парламентарно представените партии, на които обсъдиха най-подходящото име за служебен премиер.

Очаква се в най-кратки срокове държавния глава да обяви и датата на предсрочните избори, като най-вероятно вотът ще се проведе на 19 април.