Йотова избра служебния премиер!

На 12 февруари, четвъртък, от 10:00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров.
В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията тя посочва именно него като кандидат за служебен министър-председател.
Йотова ще му възложи да състави служебно правителство, съобщиха от президентството.
Останалите кандидати, които се съгласиха да приемат важния пост, бяха шефът на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници – Маргарита Николова и Силвия Къдрева, както и зам.-омбудсманът Мария Филипова.
Вчера президентът Йотова приключи консултациите с парламентарно представените партии, на които обсъдиха най-подходящото име за служебен премиер.
Очаква се в най-кратки срокове държавния глава да обяви и датата на предсрочните избори, като най-вероятно вотът ще се проведе на 19 април.
