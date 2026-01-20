20.01.2026 | 9:23

Йотова няма да има вицепрезидент

Днес Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд

Днес Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд (КС). Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа. Мястото му ще заеме вицепрезидентът Илияна Йотова.

Това ще се случи, след като оставката на държавния глава бъде констатирана от КС и Йотова положи клетва пред парламента. Тя ще остане на поста до края на мандата (януари 2027), но без вицепрезидент.

Оставката на Радев е безпрецедентен случай в новата история на България, но Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта.

В Чл. 97. е записано, че пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Конституционния съд;

2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;

3. при условията на чл. 103;

4. смърт.

В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства. В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.

Проф. Емилия Друмева коментира в предаването „Интервюто от деня“ по бТВ, че когато Илияна Йотова встъпи в длъжност, не се предвижда да има вицепрезидент, защото тогава всички функции, които са правомощия на президента, ще се изпълняват само от президента.

„А по настоящем спрямо Конституцията, когато има и вицепрезидент, той също има функции. В този случай когато вицепрезидентът стане президент, няма да има възлагане на някои от правомощията на президента към вицето – всичко ще се изпълнява от действащия президент и неговия екип“, добави проф. Друмева.

По думите ѝ е изцяло в правомощията на новия президент да сформира своя екип. Много вероятно е служители от екипа на вицепрезидента да се прелеят в екипа на президента. „Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всички тези девет години“, обяви Румен Радев в обръщението си.