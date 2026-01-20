Йотова няма да има вицепрезидент

Днес Румен Радев ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд (КС). Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа. Мястото му ще заеме вицепрезидентът Илияна Йотова.
Това ще се случи, след като оставката на държавния глава бъде констатирана от КС и Йотова положи клетва пред парламента. Тя ще остане на поста до края на мандата (януари 2027), но без вицепрезидент.
Оставката на Радев е безпрецедентен случай в новата история на България, но Конституцията предвижда ясни механизми за преход на властта.
В Чл. 97. е записано, че пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка пред Конституционния съд;
2. трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване;
3. при условията на чл. 103;
4. смърт.
В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства. В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент.
Проф. Емилия Друмева коментира в предаването „Интервюто от деня“ по бТВ, че когато Илияна Йотова встъпи в длъжност, не се предвижда да има вицепрезидент, защото тогава всички функции, които са правомощия на президента, ще се изпълняват само от президента.
„А по настоящем спрямо Конституцията, когато има и вицепрезидент, той също има функции. В този случай когато вицепрезидентът стане президент, няма да има възлагане на някои от правомощията на президента към вицето – всичко ще се изпълнява от действащия президент и неговия екип“, добави проф. Друмева.
По думите ѝ е изцяло в правомощията на новия президент да сформира своя екип. Много вероятно е служители от екипа на вицепрезидента да се прелеят в екипа на президента. „Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всички тези девет години“, обяви Румен Радев в обръщението си.
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