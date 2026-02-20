20.02.2026 | 10:08

Йотова: Цинично е да превръщаш „Петрохан“ в предизборна кампания

Президентката обясни, че няма как сама да сменя служебни министри съгласно новите правила в Конституцията

Ако информацията за Стоил Цицелков е вярна, той би следвало да се оттегли от служебното правителство, което дойде на власт вчера. Това даде да се разбере президентът Илияна Йотова в интервю пред bTV.

Според нея Цицелков не бива да се връща и в Обществения съвет към ЦИК, ако компрометиращите го данни са истина. Тя обаче подчерта, че не може да сменя министрите, ако това не й бъде предложено. За целта или премиерът трябва да поиска смяната, или министърът сам да подаде оставка, обясни президентката.

За случая „Петрохан“ тя попита не е ли цинично темата да се превръща в предизборна кампания:

„Една от най-големите рани, за които говорих, е за недоверието в институциите и това, че хората не вярват в информацията, която получават. И вие четете социологически изследвания, така, както и аз. Ако успеят да създадат атмосфера на добър диалог помежду си, в търсене на истината, в показването на конкретни резултати, а не да се правят внушения през различни институции, тогава хората ще почнат да вярват в тях. Много се надявам, че това ще стане, защото – добре, ще превърнем „Петрохан“ в предизборна кампания… Това не е ли цинично? Това е трагедия, която нанесе такава жестока травма върху цялото общество, че само да я превърнеш в предизборна „дъвка“ – това е цинично и към тези, които не са сред нас. Но това ще има още едно по-тежко последствие – тези мрежи, които очевидно съществуват (съвсем не съм убедена, че случаят „Петрохан“ е единствен – това, което е ставало там), много доволно ще потрият с ръце, защото всичко ще се прехвърли по темата „избори“.

Според Йотова проблемът е много по-дълбок.

Случаят „Петрохан“ отвори много рани в българското общество – какво се случва с българските деца, каква е системата на нашето образование, как можем да допуснем около нас да върви един паралелен и опасен свят, защо институциите си позволяват да издават докуемнти в разрез със законите, заяви президентката.

Направи впечатление, че тя изрази съгласие с всички тези и действия на предшественика си Румен Радев и показа пълен синхрон с него.

Илияна Йотова заяви, че може да се кандидатира за президент на следващите избори в края на годината. Това обаче тя щяла да реши след парламентарния вот.

Президентът коментира още, че идеята за вицепремиер, който специално да отговаря за честността на изборите, е по-скоро символичен ход.

„Отдавна мина времето на символите, дойде време на конкретна работа“, заяви тя.

Президентът Йотова потвърди, че има резерви към част от министрите в служебния кабинет, но отказа да посочи имена, като подчерта, че ще следи внимателно работата им и ще реагира при действия срещу обществения интерес.

Тя уточни, че е споделила притесненията си лично с министър-председателя при представянето на състава в пленарната зала на Народното събрание. По думите ѝ част от предложените министри познава добре и има наблюдения върху работата им, докато други не познава изобщо.

„За някои наистина имам определени резерви и оттук нататък ще се види дали те ще бъдат оправдани“, посочи Йотова. Тя подчерта, че за нея няма „ключови“ и „неключови“ ресори, тъй като всеки министър носи еднаква отговорност пред гражданите.

Йотова припомни, че президентът Румен Радев и народни представители са сезирали Конституционния съд за промените в Конституцията през 2023 г., но решение все още няма. Според Йотова измененията са ограничили правомощията на държавния глава при съставянето на служебни кабинети и са прехвърлили изцяло отговорността върху служебния министър-председател. Тя отбеляза, че в предишни години служебните правителства, назначавани от президента, са получавали признание дори от политическите опоненти.

Йотова свърза конституционните промени с политическите сили, които са ги внесли, включително със среди, от които, по думите ѝ, произхожда служебният премиер и които са били свързани с „Продължаваме промяната“. Според нея днес никой не поема политическа отговорност за резултатите от измененията, съобщи БТА.

Президентката смята, че протестите, които свалиха правителството на Росен Желязков, не са били заради параметрите на бюджета, а защото е нямало диалог.

Това високомерие и арогантност накара хората да излязат на улицата и да кажат “Стига толкова”. Модел, в който мнозинството българи са убедени, че решенията се взимат на тъмно, трябва да приключи. Моята задача е да покажем, че може да има друг политически модел, заяви президентката.