09.04.2026 | 11:50

Кабинетът „Гюров“ готви „румънски сценарий“ за Радев

Ще му измислят руска намеса в Тик Ток, ДАНС ще сготви доклад, Десислава Атанасова ще е докладчик в Конституционния съд и като нищо ще го отстранят

Служебното правителство на ПП-ДБ, явно в комбина с Бойко Борисов и Делян Пеевски, май наистина готвят „румънски сценарий“ за Румен Радев и Прогресивна България.

Радев има ход и той е превантивен удар: искане до компанията- майка на Тик Ток за данни за трафика, дали е засичан coordinated inauthentic behavior по отношение на кампанията, статистика за reach и engagement. Digital service act (DSA), който регулира платформите в Европейския съюз, задължава Тик Ток да доставя данни при риск за избирателния процес.

Ако те отговорят „няма нарушения“, това е пряко доказателство пред Конституционния съюз и Европейската комисия, че няма модел „Джорджеску“.

Георги Кадиев