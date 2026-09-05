05.09.2026 | 19:26

Къде е държавата?! Лидл предлага един и същ ейърфрайър с над 40 евро по-скъп у нас, отколкото в Германия

Това пореден случай, в който веригата продава на двойни цени някои от стоките си в България

Един и същ двузонов еърфрайър Silvercrest е обявен за 102,25 евро в Лидл България и за 59,99 евро в германска оферта от средата на август – разлика от 42,26 евро, или 70,4% спрямо немската цена. Снимка на двете брошури показва българското предложение, валидно от 3 до 6 септември, редом до каталога за Германия, където уредът е обозначен като достъпен само онлайн.

Сравнението на техническите характеристики практически не оставя съмнение, че става дума за една и съща версия на уреда.

Защо тогава има разлика в цената?

Има една важна подробност – германската цена от 59,99 евро е била онлайн предложение, докато българската оферта е за продажба през местната търговска мрежа. Това прави двата канала различни и към германската онлайн покупка могат да се добавят разходи за доставка. Ценовата ножица остава сериозна и след края на августовската промоция – към 5 септември официалният Lidl.de предлага същия SHFDD 2600 C2 за 74,99 евро с включен ДДС, без доставката. Спрямо българските 102,25 евро това пак означава 27,26 евро отгоре у нас, или около 36,4% спрямо сегашната германска цена.

Подобни сравнения вече са предизвиквали остри реакции. През февруари 2023 г. клиент показа кашкавал, който според изпратените снимки се продава за около 22 лева за килограм в български Лидл и за приблизително 13 лева в Германия. Подобни сравнения имаше и с цените на яйцата. Старите примери не доказват, че всяка стока в България е по-скъпа, но показват, че сегашният спор около еърфрайъра не е първият подобен сигнал.

Европейските правила сами по себе си не забраняват една търговска верига да поддържа различни цени в различни държави или между физически и онлайн магазини. Европейската комисия посочва, че цените между националните версии на един сайт могат да се различават заради търговската политика, доставките и други обективни фактори, стига клиентът да не бъде поставян в по-неблагоприятно положение единствено заради своята националност или местоживеене. При българската оферта допълнителният въпрос е, че продуктовата страница показва цена и характеристики, но не предлага същия тип директна онлайн покупка, каквато има германският сайт. Така българският клиент няма идентичен канал, през който да потърси по-ниската интернет цена.

Към 5 септември няма публикувано обяснение от Lidl България защо конкретният Silvercrest SHFDD 2600 C2 се предлага на значително по-висока цена на българския пазар