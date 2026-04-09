09.04.2026 | 17:18

Къде се изпариха 1,4 млн. лв. от дълговете на Спецов?

Задълженията са на фирмата “Гранекс Трейдър”, която Румен Спецов прехвърли на клошар с над 1 милион борчове към НАП

По Великден се случват чудеса. Близо 1,4 милиона лева от задълженията на фирмата “Гранекс Трейдър”, която Румен Спецов прехвърли на клошар с над 1 милион задължения към НАП се изпариха от списъка на НАП с длъжници към хазната.

Последно тя дължеше над 1,8 милиона лева (€ 933,901.89 към март).

Какво се е случило? Поискахме от НАП в спешен порядък да отговори, но там изглежда са запразнили вече. Пратихме и питане до министър Георги Клисурски. Нямаме обратна връзка. Хипотезите са, че или някой е погасил дълга, или той е изключен по давност, но пък 10 години не са изтекли още. Не звучи добре кадърът на ПП Румен Спецов да бъде дискретно „извинен“ точно сега и от правителство, в което има много кадри, с които Спецов е работил.

Припомняме, че Румен Спецов беше назначен за шеф на НАП през май 2021 г. от служебния тогава министър на финансите Асен Василев и с малки прекъсвания заема поста до определянето му за особен управител на “Лукойл” през ноември 2025 г. След участието им като министри в служебното правителство на Стефан Янев, назначено през 2021 г. от президента Румен Радев, Асен Василев и Кирил Петков основаха “Продължаваме Промяната”.

Именно с Промяната са свързани както служебния финансов министър Георги Клисурски, който е бил в листи на ПП-ДБ и зам.-кмет на София, така и служебния премиер Андрей Гюров, който беше депутат от ПП и ПП-ДБ в три парламента. Кирил Петков пък преди време твърдеше, че Спецов е негово кадрово решение. Припомняме също така, че Спецов е на прокурорска каишка.