07.02.2026 | 20:28

Как бащата на Искра Фидосова заграби хижа „Петрохан“ и я продаде на цената на един гараж

Новите владетели заградили туристическия дом с телена ограда и незаконно го превърнали в частна своя база

Придобилата зловеща популярност заради тримата застреляни горски рейнджъри хижа „Петрохан“ в западното било на Стара планина е била стопанисвана повече от 14 години от Фидос Искренов, бащата на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова.

Фидосов-старши поема управлението на хижа „Петрохан“ през есента на 2006 г. след сключен договор с Българския туристически съюз (БТС) и дълго време добросъвестно стопанисва планинския имот. В един момент обаче се оказва, че хижата тихомълком е вписана като актив на частната фирма на Фидос Искренов, който по неведоми и лъхащи на корупция пътища даже се сдобива с нотариален акт за собственост, пише „Уикенд“.

Запознати със схемата по заграбването на хижа „Петрохан“ разказват, че цялата документация по изваждането на планинския туристически дом от активите на БТС и издаването на нотариален акт за частна собственост е минала през приближени до Искра Фидосова нотариуси, като има сериозни съмнения за фалшифициране на документи и даване на пари под масата.

В периода 2008 – 2012 г. Искра Фидосова беше сред силните фигури в ГЕРБ и имаше статут на острие №1 на Бойко Борисов по правните въпроси в Народното събрание. През 2013 г. Фидосова беше разжалвана от ГЕРБ и скоропостижно изхвърлена от партията заради стартирало разследване срещу нея за пране на пари и съпричастност в имотни измами в качеството ѝ на нотариус в Монтана. Разследването срещу Фидосова обаче така и не стигна до съда и беше прекратено от Софийската прокуратура, макар да имаше данни, че през нейната кантора е минала схема с кражбата на апетитен имот в столицата, собственост на Васил Златев, бащата на тогавашния бос на „Лукойл“ в България Валентин Златев.

Към днешна дата Искра Фидосова отново е нотариус, само че в София, а не в Монтана. През юни 2024 г. тя е сменила района на действие и оттогава е вписана под №112 в листата на нотариусите в столицата. Кантората ѝ се помещава на улица „Хубавка“ №8 в квартал „Гео Милев“.

След като нейният баща Фидос Искренов слага ръка върху хижа „Петрохан“ и стопанисва планинския имот цели 14 години, през 2020 г. туристическият дом изненадващо е продаден на безценица на Ивайло Калушев. Новият собственик купува хижата на цената на един гараж в София, плащайки само 96 000 лева за масивната водоснабдена и електрифицирана масивна двуетажна сграда с капацитет от 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, прилежаща към хижата постройка и обособен паркинг за 20 автомобила.

Няколко имотни брокери бяха категорични, че сделката е или фиктивна, или става въпрос за пране на пари, тъй като пазарната цена на хижата по онова време надхвърля 600 000 евро. Само година след като купува на безценица хижа „Петрохан“, собственикът ѝ Ивайло Калушев отдава сградата под наем на 49-годишния Ивайло Валентинов Иванов, с когото са съоснователи на общественото дружество „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Новите владетели на хижата я затварят за туристи в разрез със закона, макар туристическият дом „Петрохан“ да е от изключително стратегическо значение не само за туризма в България, но и за международния туризъм.

„Обектът е разположен на билото на Стара планина по трасето на един от най-популярните европейски планински маршрути „Ком – Емине“. Тази хижа фигурира във всички международни карти, справочници и пътеводители и туристите, които предприемат прехода, разчитат, че може да пренощуват там. Да, обаче това се оказва невъзможно от пролетта на 2022 г. насам. Горските рейнджъри от „Национална агенция за контрол на защитените територии“ завзеха хижата за изцяло свои нужди. Рейнджърите незаконно заградиха туристическия дом с телена ограда с електронен пастир, а въоръжени до зъби гардове и зли кучета гонеха всеки, дръзнал да се приближи до хижа „Петрохан“, разказват жители на близкото село Гинци. Имало дори нагли табели с надпис: „Не преминавай! Стреля се на месо!“.

Миналата година столичният Петър Димитров се оплака пред наш репортер, че едва не е бил разстрелян от въоръжени патрули, докато той и негов състудент от Германия се разхождали в гората. „Казаха ни да си тръгваме незабавно, в противен случай ще си изпатим – това едва ли не било частен имот. Принудиха ни под дулото на пушки да напуснем. Моят състудент, който е германец, беше потресен и настоя да потърсим съдействието на полицията. Оттам обаче не взеха присърце сигнала ни и казаха да не се занимаваме“, разказва Димитров.

След тройното убийство на тримата горски рейнджъри Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев и разкритията, че частното сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ е заграбило изцяло за свои нужди хижа „Петрохан“, много планинари настояват прокуратурата да стартира незабавно разследване как така туристическият дом е минал в частни ръце в грубо нарушение на обществения интерес. „Сградата отново трябва да заработи и да изпълнява функцията на туристическа хижа, а не на частно планинско имение. Безобразие е, че държавата е допуснала това беззаконие да се случи“, гневят се планинарите.