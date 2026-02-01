01.02.2026 | 8:39

Как изглеждаше яхтата на боса на ВИС 2 Георги Илиев отвътре

Снимки от яхтата на боса на ВИС-2 Георги Илиев, на които той позира на любимото си място само часове преди да бъде убит, се появиха две десетилетия след неговата смърт.

Кадрите от баровската „Маями“ бяха качени на фен страницата на несъществуващата днес мутренска групировка във Facebook. Администраторът й е посочил, че интригуващите снимки са предоставени от Константин Иванов. Той дълго време пазел кадрите, но най-после решил да ги сподели с феновете на Жоро Илиев, който се превърна в истинска легенда след убийството му през август 2005 г.

Публикуваните в интернет фотоси разкриват как е изглеждала отвътре яхтата на покойния бос от ВИС-2. Яхтата „Маями“ е любимата играчка на Георги Илиев. Тя е закотвена на пристанището край Слънчев бряг и на 25 август 2005 г., когато той е убит пред дискотека „Мултиплейс“ в курорта.

Докато е жив, босът от ВИС-2 предпочита да провежда най-важните си срещи именно на борда на гъзарската лодка. Яхтата е сред най-луксозните за времето си, пише nauho.bg. Тя е марка „Азимут“ – 80 и е купена за 4 млн. лева. Кръстена е на съпругата му Мая Илиева. Жоро любовно я наричал Маями – закачка между тях след посещението им в Америка.

За рождения ден на съпругата си през 2003 г., когато тя станала на 30 години, Жоро й връчил ключовете на яхтата с уговорката, че той също ще я ползва, пише „Всеки ден“. Така голямата лодка се превръща в любимото му убежище. Илиев редовно обикаля с нея морските ни курорти, пътува и до Гърция. Когато има важни разговори, ги провежда на борда на „Маями“. По този начин е сигурен, че никой не го подслушва.

След смъртта на съпруга си вдовицата Мая не желае да ползва яхтата. Тя й навява лоши спомени и решава да я продаде. Спазарява се с братя Диневи, които взимат плавателния съд на половин цена – само за 2 милиона лева. Бизнесмените от Свети Влас я използват за кратко и после я продават на турчин, занимаващ се с хотелиерство и инвестиции във футбола.

Според хора от подземния свят братя Диневи се уплашили, че яхтата е прокълната. Врачка казала на майка им, че трябва незабавно да продадат „Маями“, за да не ги застигне лошата съдба на предишния собственик. По тази причина братята спешно я обявили за продан. Дали я на турчина доста евтино – само за 1,4 милиона лева.