Как Тръмп победи Иран за 23-ти път

Съмнително е дали САЩ ще могат да разкъртят режима в Иран, но Иран успешно клати режима на религиозните капиталистически плутократи във Вашингтон

Постовете на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social, свързани с Иран и Ормузкия проток, показват един човек, който е пред нервна криза. Тонът му става все по-остър, защото е с „вързани ръце“. Единственото, което му остава в ситуацията, е да използва груб език и дори вулгарни псувни.

Всъщност ключовата роля в конфликта се държи от Иран, който разполага със стратегически контрол върху региона. Ключовете за портите на Ада са в Иран, а не в САЩ.

Ситуацията е особено иронична след като миналата седмица военният министър Пийт Хегсет обяви, че САЩ владеят напълно иранските небеса и, че всеки полет е като разходка в парка. Всъщност във всяка негова проповед пред журналисти надмощието в небесата беше представяно като библейски аргумент за праведност.

Публикуваме кратка хронология на налудничавите изявления на президента на САЩ за войната в Иран:

3 март: „Спечелихме войната.“

7 март: „Победихме Иран.“

9 март: „Трябва да атакуваме Иран.“

9 март: „Войната приключва почти напълно и много красиво.“

11 март: „Никога не обичаш да казваш твърде рано, че спечели. Спечелихме. В първия час всичко свърши.“

12 март: „Спечелихме, но все още не сме спечелили напълно.“

13 март: „Спечелихме войната.“

14 март: „Моля, помогнете ни.“

15 март: „Ако не ни помогнете, със сигурност ще го запомня.“

16 март: „Всъщност, ние изобщо не се нуждаем от никаква помощ.“

16 март: „Просто проверявах кой ме слуша.“

16 март: „Ако НАТО не помогне, те ще пострадат много лошо.“

17 март: „Нито се нуждаем, нито искаме помощта на НАТО.“

17 март: „Не ми е нужно одобрението на Конгреса, за да се оттегля от НАТО.“

18 март: „Нашите съюзници трябва да сътрудничат за повторното отваряне на Ормузкия проток.“

19 март: „Съюзниците на САЩ трябва да се хванат в ръце – да се намесят и да помогнат за отварянето на Ормузкия проток.“

20 март: „НАТО са страхливци.“

21 март: „Ормузкият проток трябва да бъде защитен от страните, които го използват. Ние не го използваме, не е нужно да го отваряме.“

22 март: „Това е последният път. Ще дам на Иран 48 часа. Отворете протока.“

22 март: „Иран е мъртъв“

23 март: „Проведохме много добри и продуктивни разговори с Иран.“

24 март: „Постигаме напредък.“

25 март: „Дадоха ни подарък и той пристигна днес. Беше много голям подарък, струващ огромна сума пари. Няма да ви кажа какъв е този подарък, но беше много значителна награда.“

26 март: „Сключете сделка, или просто ще продължим да ги разпръскваме.“

27 март: „Не е нужно да сме там за НАТО.“

29 март: „Преговорите напредват.“

30 март: „Отворете Ормузкия проток незабавно или ще се изправите пред опустошителни последици.“

31 март: „Сделката е много близо и Иран ще постъпи правилно“.

1 април: „Ще видим какво ще се случи много скоро.“

2 април: „Сделката е вероятна, като същевременно предупреди за продължаване на ударите, ако не бъде постигната.“

3 април: „Ще се случи нещо голямо.“

4 април: „Иран трябва да се съобрази незабавно или ще се изправи пред по-нататъшни последици.“

5 април: „Отворете протока, луди копелета, или ще живеете в Ада – САМО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах.“

Утре нов ден, нов късмет. Ще победи Иран за 23-ти път.