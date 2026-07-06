06.07.2026 | 22:11

Какви паспорти, какви митници! България е разграден двор – примери

МВР и прокуратурата трябва да бъдат закрити и изградени отново

Преди две години синът на бившият финансов министър Стоян Александров и негов съучастник убиха човек, като инсценираха излизането му в Сърбия. Документите на убития бяха минали границата и от МВР отчетено излизането му, докато трупът е бил в моргата.

Издирвания от 10 години „брат Галев“ Ангел Христов бе намерен мъртъв в дома му в Дупница и никой не обясни как е влязъл в България.

Брендо се яви пред портите на затвора, като в продължение на години беше издирван в чужбина. Как влезе в България?

В началото на годината БОЕЦ публикувахме разследване и данни за т. нар. „контрабандист номер 1“ – Паскал (да чувате нещо за него?), който се оказа, че в един период е имал 6 паспорта, като един от тях е бил служебен издаден от българската държава. Публикувахме и данни за негови полети с бивш финансов министър и други властимащи лица . Пълно мълчание от всички институции!

Десислава Атанасова може да е летяла с Пеевски на частният му самолет а „по документи“ може да е била дори на Луната и да получи официално удостоверение от МВР за това. Може с единият паспорт да напусне страната за Турция, да продължи след това за Дубай с дипломатическия а обикновеният паспорт да се върне от Турция. Народа го е казал – „синджира си иде, козата я нема“.

Брутална мърлявщина и зверска корупция – това са МВР, митници и гранична полиция.

А къде е Петьо Еврото? Как изведе детето си от страната? Как се върна детето? С какви паспорти пътува и как се регистрират тези данни?

МВР и прокуратурата трябва да бъдат закрити и изградени отново!

И тук една дума си е най на място – кочина! На върха на тази кочина стои Пеевски и продължава да владее държавата. Конституционният съд е част от тази кочина. Десислава Атанасова също.

През изминалите години Радев имаше пет служебни кабинета, а Демерджиев беше министър на правосъдието и на МВР! И Пеевски си е летял на воля без никакви проблеми. Тези димки сме ги гледали.

Докато върви тази пушилка ще мине бюджетът, който ще зароби нас и децата ни с близо 5 милиарда нови заеми и ще осигури нови над 3 милиарда за угояване на Пеевски, Борисов и алчни олигарси.

Георги Георгиев, БОЕЦ