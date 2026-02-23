23.02.2026 | 12:18

Какво падение: Слави Трифонов е приел да изгори, за да светят Баце и Шиши

Всичко е хвърлено, за да се засилва отвращението у гражданите и те да не излязат да гласуват

Какво политическо падение! Слави Трифонов е приел да изгори, за да посвети на Баце и Шиши, след като отврати всички от себе си и нулира каквито и да било шансове за следващия парламент. Интересно срещу какво се прави тази „саможертва“? Познайте от първия път! А иначе целта е ясна.

Всичко е хвърлено, за да се засилва отвращението у гражданите и те да не излязат да гласуват. Стар номер, на основата който се крепеше управлението на мутро-ченгесарите последните 17 години.

Негласуването е единственият начин за оцеляването на шайката на Баце и Шиши. Предлагам този път да не им се шващаме на изтъркания „номер“ и да отидем да гласуваме. При активност над 60% антикорупционните партии в Народното събрание ще имат не само абсолютно мнозинство, но и конституционно мнозинство, което би им позволило ако имат акъл и си партнират да направят най-после лееяната съдебна реформа.

А и реално да изчегъртат кадрите на Баце и Шиши от високите корупционни етажи на властта. Следващите избори са тест за интелигентност на нацията и дано този път не се провалим.