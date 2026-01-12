12.01.2026 | 13:28

Какво се крие зад поредното предателство във „Величие“

Според Ивелин Михайлов имало вариант третият мандат да отиде при тях и се опитвали да ги притиснат, Пело Кръстев обаче обяви, че партията е „пробита от мафията“

Пело Кръстев – журналистът от ТВ СКАТ, който в последната година гравитираше около ПП „Вечилие“ и лидера Ивелин Михайлов започна живото си предаване снощи с изненадващо изявление, което изчете от лист:

„Ако някога вярвах в част от обещанията на „Величие“, днес знам – всичко беше измама. Днес е ясно: Ивелин Михайлов от години е в една орбита с Пеевски и Борисов. През последната година се нагледах как тази партия е пълна с пробити от мафията хора – ченгета, които донасят на съвременната държавна сигурност. Тези екземпляри се подиграха с близо 100 хиляди Българи. А когато депутати призовават за бой с камъни срещу журналисти, истината излиза наяве. Идват предсрочни избори – не позволявайте това да се повтори“, каза той, след което започна разговор с неочакван гост в студиото си – Димитър Стоянов от сайта BIRD.

Той от своя страна припомни разследванията, които са правили по темата „Исторически парк“, както и близките отношения на съпругата на бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов с Ивелин Михайлов. Стоянов стига и по-далеч – когато новият кмет на Пазарджик Петър Куленски влязъл в кабинета на предшественика си намерил множество проспекти на „Историческия парк“.

Само преди няколко седмици самият Пело Кръстев обяви, че лидерът на МЕЧ Радостин Василев му е предложил 100 хил. лева, за да се дистанцира публично от Ивелин Михайлов. Доказателства нямаше, а Василев обяви, че ще го съди.

Само преди два дни Пело Кръстев отново водеше битките на „Величие“ с МЕЧ, а малко преди това е оплаквал съдбата на друго знаково лице от „Величие“ – Киро Брейка, който е със запорирани сметки заради дела от депутати на МЕЧ. Явно в събота срещу неделя вечерта рязко е съзрял истината.

Реакция по темата имаше и от страна на Ивелин Михайлов, който направи странно включване от фитнес залата. Той имаше своя версия за случващото се.

„Има някаква вероятност третият мандат да падне при нас. Днес ми дават предложение, че трябва да говорим с някои от управляващите. Може би трябва да се активират всички възможни хора и агенти, които са били имплементирани. Някои ще каже: Как е възможно при вас да има постоянно предатели Полковника (визира Николай Марков), Григор Здравков, сега Пело (журналистът Пело Кръстев). Така работи системата – когато един човек е неудобен, му вкарват агенти и го компрометират. Пело дойде при нас, започнахме да говорим, да купим Алфа ТВ (бившата телевизия на Волен Сидеров) и да я развием. Но ние сме в тежко състояние и отказахме. Нито сме му казвали какво да говори с Радостин Василев, нито дали да се среща с Любомир Жечев. Той си ходи и говори. В една предизборна кампания стават най-големите осребрявания. Този човек има избор, не го мислете. Нека човекът да осребри славата си“, коментира Ивелин Михайлов.

Припомняме, че е все по-вероятно да се направи опит да се реализира правителство с третия мандат. Една от възможните опции пред президента Румен Радев е БСП, друга – „Величие“, а според политолога Станислав Бъчваров, който гостува в студиото на Флагман.бг през уикенда – мандата ще отиде в МЕЧ.