Какво се случи в бурната нощ на протеста – наби ли депутат от ДПС младежи от ПП-ДБ (видео)

Сътрудници на народни представители от "Продължаваме промяната - Да, България" твърдят, че са жертви на агресия

Сътрудници на депутати от ПП-ДБ твърдят, че са жертви на агресия в сградата на парламента в нощта на протестите срещу бюджета. Те показаха медицински свидетелства, издадени веднага след този случай.

По думите им те са били нападнати от депутати на „ДПС-Ново начало“ в коридорите на Народното събрание, веднага след края на Комисията по бюджет и финанси.

„Ние минахме от там и извадихме телефон да ги снимаме и на кадрите се вижда какво се случва. Със закачалка за якета излезе Хамид Хамид от една стая, започна да крещи „Дръжте ги“ и се затича към колегата Калин и започна да го души със закачалката срещу стената“, каза Калоян Дървов. Потърпевшият Калин Лалов заяви, че е бил ударен с въпросната закачалка и е бил душен. „След това бяха нанесени юмруци по лицето на Калоян, тогава аз се отскубнах и се опитах да потърся помощ“, допълни младежът в ефира на бТВ.

Младите мъже твърдят, че и двамата са били нападнати от депутата Хамид Хамид.

„След като ми нанесе няколко юмручни удара, се намеси квесторът, който се опитваше да го спре. Аз се отскубнах и отидох по коридора към стаята на ПП-ДБ, след което слязох на протеста“ обясни Дървов и уточни, че е отишъл в „Пирогов“, за да се констатират нараняванията му и да се извади документ за тях, в който пише:

„При прегледа на Калоян Дървов се установи кръвонасядания и охлузвания в областта на долната устна. Тези травматични увреждания са получени в резултат от действия на тъпо-ръбести предмети по механизма на удари“.

По думите им квесторите в Народното събрание са станали свидетели на случилото се. Камери обаче не са запечатали агресията. Те отрекоха твърденията, че са шпионирали депутатите и са ги провокирали.

Уточниха, че ще подадат сигнал в прокуратурата по казуса.

От пресцентъра на „ДПС-Ново начало“, отговориха, че твърденията на сътрудниците на ПП-ДБ са откровени клевети, които се доказват в съда.

Младежи от ПП-ДБ твърдят, че тези кадри са прелюдия към физическа агресия от страна на депутат.