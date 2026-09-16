16.09.2026 | 9:13

Калушев е застрелял двама, след това се самоубил и седнал да изпразни барабана на револвера си

Биомасата поглъща тази евтина криминална фантастика с отворена уста и празен поглед

Прокуратурата твърди, че на Околчица са „открити три гилзи и три проектила“. При револвер Colt обаче изстреляните гилзи остават в барабана, докато някой не ги извади чрез ежекторния прът, това е записано в официалното ръководство на Colt.

Това означава, че според прокуратурата Калушев е застрелял двама души, след това се е самоубил с изстрел в устата, а накрая е седнал да изпразни барабана на револвера си на пода.

Прокуратура пренаписва законите на физиката, а биомасата поглъща тази евтина криминална фантастика с отворена уста и празен поглед.

Държавният репресивен апарат не хаби енергия за качествени фалшификации, защото знае, че българският шаран с радост поглъща абсолютно всяка анатомична шизофрения.

Институциите се гаврят публично с остатъчния разсъдък на планктона.

Коментарът на експерта в областта на квантовите изчисления, изкуствения интелект и софтуерното инженерство проф. Николай Райчев е от Фейсбук. Вчера той коментира, че българската прокуратура очевидно е основала собствена паранормална школа по криминалистика, чиито заключения могат да бъдат приети без насмешка единствено от примати с когнитивен дефицит, надхвърлящ този на авторите им. По думите му тяхната официална хипотеза, че изявен десничар елиминира двама души с револвер, след което пръсва собствения си череп, а молекули барут остават само по неактивната му лява ръка, е институционална гавра с класическата механика. Според него държавното обвинение разчита, че публиката е съставена от клинични идиоти, които ще преглътнат всяка скалъпена халюцинация, стига да им бъде прочетена бавно и с официален тон.