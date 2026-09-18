Калушев гадаел за бъдещите депутати на „Демократична България“

Кошмарът „Петрохан“ – на светло

Горските рейнджъри – камуфлаж за педофила

Педофилът Ивайло Калушев се правел и на екстрасенс. В способностите му да вижда бъдещето вярвал и неговият близък приятел Асен Асенов, който е сред основателите на партия “Да България”. Затова през 2017 г. в Мексико Асенов занесъл на Калушев списък с имена на изявени партийци, за да може Лама Иво да гадае дали стават за депутати. Свидетел казал, че сред подчертаните имена било името и на действащия лидер на същата формация Ивайло Мирчев. Тази политическа история, част от кошмара “Петрохан”, разказа криминалният психолог Росен Йорданов, участвал в изготвянето на четворната експертиза на Калушев и сектата му.

В понеделник Йорданов участва в пресконференция с представители на прокуратурата и МВР, където представи заключенията на експертите. А те бяха, че Ивайло Калушев е преференциален насилник на деца, тоест – педофил. Той нерадил на свои верни последователи да убиват и да се самоубият, като преди това подпалят хижа “Петрохан” и сам е застреля две момчета в кемпера, преди да сложи край на живота си в кемпера край Околчица.

Вчера по БНТ Росен Йорданов припомни, че още в първите дни след случилото се край Петрохан и Околчица медиите са се надпреварвали да канят роднини и близки на замесените в сектата, които да обясняват, че Калушев е нещо като светец.

Асен Асенов – близък приятел на Ивайло Калушев.

“Канеха човек след човек да обяснява колко бил прекрасен Ивайло Калушев. 99,9 процента от хората, които са познавали преференциален педофил, ще ви кажат, че той е прекрасен човек. Работил е и с родителите, и отвъд това. Този случай е уникален, защото не говорим само за родителите, а за едно експоненциално разширяване на този кръг от влияния, стигащо чак до политиката”, каза Йорданов. И продължи: “Има свидетел, който ми каза, че името на господин Мирчев, който онзи ден се изказваше по отношение на моята компетентност, името му е било там, още преди да бъде създадена “Да, България!”.

Изглежда на Калушев още тогава – в Мексико, е занесен списък на хора, които тепърва ще изграждат партията “Да, България!” и там са подчертани имена. Занесъл го е приятелят му Асен Асенов, който е искал от Калушев с неговите екстрасензорни способности да оценява качествата на кандидатите. Как да не политическо това? Това са факти, аз не си ги измислям. Този човек – Калушев, който никога или почти никога не се е занимавал с обществено полезна дейност през 2022 г., когато е най-силният период на групата, те подписват меморандум с екоминистерството два месеца, след като е дошло правителството (на Кирил Петков – б. р.), след още един месец се появяват с униформи и стават рейнджъри и горски патрули, а те до този момент не са се занимавали с такава дейност.

И малко след това – хоп, в Европейската рейнджърска организация. Никой не е проверил тези хора вършили ли са някаква работа. Категорично мога да нарека тази организация, че от сектантско окултен тип, която има за цел да камуфлира парафилията (от гр. para – с отклонение и -philia – приятелство, означаващо любов; още: девиация, парапатия, парерозия, сексуална парастезия, перверзитет. Хората с парафилни сексуални влечения разчитат изключително на тези неадекватни обекти, за да постигат сексуална възбуда и удовлетворение – б. р) на техния лидер”, каза още криминалният психолог.

Проверка на “Труд” установи, че името на Асен Асенов фигурира на няколко места в експретизата (или поне в тази нейна версия, кото излезе в интерент), тъй като от много години е близък приятел на Калушев. В миналото той е бил журналист от “Капитал”, съосновател е на “Да България”, в момента живее в Италия. Сочи се дори, че Асенов е запознал с Калушев бащата на едно от децата, които трябвало да бъдат привлечени в сектата.

Вчера Ивайло Мирчев поиска право на отговор от БНТ и свика парламентарни репортери и без изобщо да споменава името на Асен Асенов, започна да дава обяснения.

“Партия “Да, България” в основата си, освен от Христо Иванов, е създадена от Протестна мрежа и други българи”, каза Мирчев, който бил слушал изявлението на психолога Йорданов. Според Мирчев ставало дума за инициативния комитет на “Да, България”, при сформирането на който селекцията на хората е била направена от Христо Иванов, Антоанета Цонева и самия Мирчев. “Тези трима души направиха селекцията кой да бъде поканен в инициативния комитет на “Да, България”. Те са на Google Sheets в личния ми лаптоп”, каза Мирчев. Той обясни, че впоследствие на същия лаптоп са били подготвяни и листите на партията, след като заради проблеми с регистрацията се е наложило “Да, България” да участва в коалиция с три партии.

“Всякакви разговори за това как някой бил изпратил имена, как някой ги виждал пък в някакъв в Мексико ги бил одобрявал, по същия начин някой може да е направил вуду кукла и да забива нещо в нея. Не носим отговорност за това обаче”, каза още Мирчев.