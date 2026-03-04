04.03.2026 | 9:18

Калушев се променил рязко след смъртта на баща си

Полицаи и психолози продължават да търсят мотивите зад трагедията в хижа „Петрохан“ и на връх Околчица, като изследват живота на ламата и отношенията му с другите хора

Ивайло Калушев трудно преживял смъртта на баща си през лятото на 2024 г., изпаднал в депресия и поведението му се променило рязко в следващите месеци. Това е само част от пъзела, който разследващите се опитват да подредят.

Полицаи и психолози продължават да търсят мотивите зад трагедията в хижа „Петрохан“ и на връх Околчица, като изследват живота на ламата и отношенията му с другите хора. Те са категорични, че тримата в хижата са се самоубили под влиянието на Калушев, който на връх Околчица е убил Николай Златков и Александър Макулев, а после сам е отнел живота си, като налапал револвера и натиснал спусъка. Всички са били зомбирани от лидера си, който е осмислял живота им с духовни практики и приключения в природата.

Ивайло Калушев бил увлечен по будизма и духовните практики от юноша. Родителите му го подкрепяли и дори му помогнали да отиде в Непал в началото на 90-те, когато е живял в манастир, а много по-късно създава собствено учение с много влияния от шаманите на Мексико и писателя Карлос Кастанеда. Родителите му са научният работник Георги Калушев и Стилияна Калушева. Те обаче се развеждат, когато синът им е в Непал.

По-късно майката се омъжва за художника Николай Майсторов, а баща му живее с друга жена. Въпреки това бъдещият лама поддържа добри отношения и с двамата си родители. Мащехата и пастрокът го наричали собствен син, а бащата Георги дори споделял духовните практики на сина си в началото, когато бил традиционен будист. Освен това Калушев-старши бил приятел с всички от хижата, особено с Ивайло Иванов.

Ивайло Калушев обаче не дарил родителите си с внук. Според собственото му учение, записки за което са намерени в хижата, детето отделяло енергия от бащата и той оставал половин човек в духовно отношение. Освен това Ивайло Калушев имал слабост към момчета от 11 до 16 години и е имал сексуални отношения с всичките си ученици, в които е виждал т.нар. „прерожденци“ – деца, които си спомнят миналите си животи. Такива през годините са били Деян Илиев-Мексиканеца, Валери Андреев, Николай Златков, Александър Макулев и още един младеж. Родителите не подозирали за сексуалните предпочитания на сина си, а майката го критикувала, че се движи само в мъжка компания. Бащата Георги бил по-благосклонен към заниманията на Ивайло. През лятото на 2024 г. обаче 80-годишният Калушев-старши умира. След това синът му радикализирал духовните си практики и често говорел за баща си. Започнал да обсъжда с приятелите си смъртта и вярвал, че след нея човек отива в друго измерение. Психолози предполагат, че е искал да види баща си там, където е отишъл с последователите си от сектата.

В хижа Петрохан“ са намерени и следи от наркотични вещества и опиатни растения, които са били използвани по време на хипнотичните духовни практики, твърди „Филтър“. Според специалистите по темата злоупотребата с тях променя личността и води до разпад на психиката. С тези практики и хипнози са били запознати ограничен кръг от хора.

Бащата на Ивайло Калушев е осветен като агент на Държавна сигурност през 2014 година. Проверен е, защото е ръководил катедра „Бизнес администрация“ в УНСС. Той е преподавал в университета и е вербуван от външното разузнаване (Първо главно управление – б.а.). След това носи информация за научните среди и във Второ главно управление, (контраразузнаването, сега ДАНС). Остава агент и след закриването на Държавна сигурност.

В сайта на Комисията по досиетата има данни, че се е водил на отчет до 1998 година, когато синът му вече е тръгнал на Изток, изкушен от будизма. Според запознати с разследването таткото е ползвал връзките си, включително в чужбина, за да помага за духовното извисяване на сина си. Заради агентурното минало на бащата се заговори, че и Ивайло Калушев е станал информатор на ДАНС. Случайно или не, бащата на най-близкият му приятел и първи ученик Деян Илиев също е бил агент на ДС, отново на Второ главно управление. Делчо Илиев също като Георги Калушев е вербуван по времето на комунизма и остава агент след демократичните промени. Когато Деян Илиев намира труповете на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, той първо се обажда на баща си, който е много по-млад от този на Калушев. Днес е на 66 години.