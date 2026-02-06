06.02.2026 | 21:03

Камери са заснели умишления палеж на хижа „Петрохан“, разследват ритуално самоубийство

Тримата прибират кучетата, след което собственоръчно подпалват сградата в неделя, 1 февруари

Видеозаписи от охранителни камери хвърлят нова светлина върху трагичния инцидент в хижа „Петрохан“. Според информация на „Телеграф“, техниката е заснела конкретните действия на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев минути преди избухването на пламъците. На записите се вижда как тримата прибират кучетата, след което собственоръчно подпалват сградата в неделя, 1 февруари. След извършването на действията, мъжете излизат от обхвата на видеонаблюдението.

Събраните до момента улики насочват криминалистите към основната версия за ритуално самоубийство. Разследването разкрива и присъствието на други лица на мястото на инцидента, които са успели да напуснат района. Свидетели на случилото се са били Ивайло Калушев, известен с прозвището Мексиканеца, който се представя за лама, както и 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Николай Златков.

Данните сочат, че в ранните часове на понеделник тримата оцелели напускат хижа „Петрохан“. Те се придвижват с джип, брандиран с надпис на „Планинската спасителна служба“, като се насочват към село Българи в планината Странджа. Според първоначалната информация групата е прекарала там два дни, след което следите им се губят.



Разследващите са установили, че през 2022 година Мексиканеца е закупил къща в село Българи, която е използвал като база. Имотът се намира на стратегическо място, само на около 10 км от границата с Турция. В района е разположена и пещерата „Махарата“, за която съществуват предположения, че крие неизследвани галерии, водещи към съседната държава.

Властите не изключват вероятността Ивайло Калушев, използвайки опита си на пещерняк, да е превел младежите през тези подземни маршрути извън пределите на България. За проверка на тази хипотеза органите на реда преглеждат записите от термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в региона.