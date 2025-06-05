Камион се оплете в жици при Северната тангента на София

Нов инцидент с камион с вдигната каросерия стана този път в София.

Каросерията на тежкия автомобил се е оплела в жици при качването от село Мрамор към Северната скоростна тангента. Това съобщиха очевидци във Фейсбук групата „Катастрофи в София“ и публикуваха снимка.

Не се съобщава за пострадали. Не е ясно дали движението е затруднено. От разпространените кадри се вижда, че са повредени електрически стълбове.

Това е втори подобен инцидент с тежкотоварен автомобил за десетина дни.

На 25 май отново заради забравена вдигната каросерия самосвал увисна на 6-метрова указателна табела на един от входовете на Пловдив на магистрала „Тракия“.

Камионът беше изправен само на задни гуми, а кабината на шофьора бе на три метра над земята. Наложи се да дойде кран, за да извъди водача, който не беше пострадал.