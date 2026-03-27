27.03.2026 | 15:50

Кандидат-депутатка на БСП набирала засукани момичета за араби

Преди да се изкачи на второ място в листата на БСП, София Алхадра 10 години се навъртала в ДПС-София

Скрити тайни от миналото на най-красивата кандидат-депутатка излязоха на бял свят. Новата звезда на БСП – омайната София Алхадра, която е втора в листата на социалистите в 23 МИР, доскоро била посредница на любовта, разказаха запознати с предишния й живот.

Всъщност цели десетина години екзотичната София се е навъртала в организацията на ДПС-София, където била нещо като момиче за всичко – правела кафе, носела пратки, купувала дреболии за офиса, съобщи сайтът Лупа.

Паралелно с това обаче младата хубавица набирала по-засукани промоутърки, обработвала ги убедително и им предлагала срещи със свои познати араби – като компаньонки.

Самата София Алхадра е работила в този бранш. „Работя като хостеса, модел и фотомодел, често участвам и в снимки на телевизионни формати. Също така имам опит и в модни ревюта. Снимала съм и реклами”, описва себе си Алхадра в сайт на модна агенция. Снимките й обаче за жалост вече са изтрити.

Напористата София обаче осъзнала, че само като хостеса кариера няма как да направи. По съвет на свой ментор моделката се записва в БСП, разкрива в. „Уикенд”. Тайнственият покровител успява да я избута бързо нагоре. Първо като шефка на младите социалисти в столичен квартал, а сега и като кандидат за депутат. И то на престижното второ място в листата.

Тя грее от листата на БСП веднага след водача Габриел Вълков в 23 МИР в столицата. И има всички шансове да дефилира в следващия парламент, тъй като с новия си лидер столетницата бавно, но сигурно започна да качва одобрението на електората.