28.03.2026 | 11:54

Кандидат за депутат от ДПС: Не съм арестуван за купуване на гласове

Декларирам, че тези твърдения са напълно неверни, пише Онур Емин

Кандидатът за народен представител от столичния 23 МИР от ДПС Онур Емин отрича да е бил арестуван или разпитван от МВР за купуване на гласове. Това твърди самият той в драматично съобщение до МИГNews.info по повод споменаването на името му в хроника на полицейските акции срещу купения вот в страната.

„В публикацията се твърди, че съм бил арестуван в гр. Момчилград и че при обиск са открити парични средства и списъци с избиратели. Декларирам, че тези твърдения са напълно НЕВЕРНИ и представляват разпространение на недостоверна информация, която уронва честта, достойнството и доброто ми име, особено в качеството ми на кандидат за народен представител“, пише Онур Емин.

А полицията всъщност е проверявала хранителния магазин на баща му в Момчилград заради сигнали за търговия с гласове и предизборно раздаване на пари.

Освен това, той е обиден, че за илюстриране на статията е използвана негова публична снимка с шефа му Делян Пеевски.

Разбира се, няма как Онур Емин да бъде арестуван, защото се полза с имунитет като кандидат-депутат.