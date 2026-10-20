20.10.2026 | 21:54

Карлос Насар се оказа с четвърта заявка за Световното в Китай

Олимпийският първенец от Париж 2024 е заявил 390 кг в предварителната заявка

Поне на хартия се оказа, че Карлос Насар не е фаворит за спечелване на Световната титла в Китай. Шампионатът в Нинбо започва на 27 октомври.

Олимпийският първенец от Париж 2024 е заявил 390 кг в предварителната заявка. Пред него е иранецът Али Алипур с 400 кг, а Нургиса Адилетули от Казахстан и Фейксян Куан от Китай са дали по 395 кг в кат. до 95 кг.

На Азиатските игри в Нагоя иранецът спечели златото с ново най-добро постижение в двубоя от 398 кг (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването). Затова заявката му от 400 кг за Световното изглежда съвсем реалистична цел. Въпреки това Карлос Насар остава категоричен във възможностите си. Преди дни той заяви, че отива за златото.

Другата голяма изненада в категорията на българския шампион е отсъствието на един от водещите му конкуренти. Става въпрос за колумбиеца Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който се състезава за Бахрейн. Все още не е ясно по каква причина ще пропусне шампионата в Китай. Миналата година Кинто взе бронза в категорията на Насар, който във Фзорде, Норвегия, взе трета световна титла. Сега категорията на Насар в Нинбо се очертава да бъде много оспорвана. Тя ще се проведе на 4 ноември, сряда, от 12 ч.

48 часа по-късно излиза и другата ни надежда за медал – Христо Христов (110). Той има заявени 410 кг, колкото Шахзадбек Матякубов (Туркменистан). Акбар Джураев (Узбекистан) е поискал 425 кг. Гарик Карапетян (Армения) и Алиреза Насири (Иран) са с по 420. Натурализираният румънец от Куба Луис Мануел Лорет Родригес пък е записал 415 кг.

При леките са Ангел Русев и Дениз Данев в група “А” на категория до 60 кг. Те вдигат на 27 октомври от 11 ч. После Иван Димов (65) ще участва само в представянето, след като е контузен.