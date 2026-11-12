12.11.2026 | 17:54

„Кауфланд“ беше занулен от шефа си

Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на "Кауфланд" бърка закона с беззаконието,

Абсурдно, цинично и глупаво изказване на шефа „Кауфланд-България“ Михаил Петров предизвика буря от коментари в социалните мрежи. Призивите са за масов бойкот на хипермаркетите, които бяха глобени от КЗК с почти 76 млн.евро.

Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на „Кауфланд“ бърка закона с беззаконието. Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани.

Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи.

Ето и част от мненията:

Кауфланд, ако не беше занулен досега от КЗК, то днес бе занулен лично от шефа на веригата в България Михаил Петров, който самозабравил се избълва куп заплахи, наглости и тъпотии, с които убеди всички българи да направят пълен БОЙКОТ на магазините им.

Честито! “Треперете, Ганя, иде второто КТБ”, вика…

“Проверяващите органи плачат на касиерите в магазините ни”…. и “Преди нас никой не знаеше какво е думата фактура. Преди нас имаше опашки за кисело мляко.

АЙДЕ, ЧАО! #БойкотнаКауфланд.

Ружа Райчева

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Нямам магазин от тази верига наблизо и май никога не съм пазарувала там, но след това изказване – #бойкот.

Като бяхме по-млади с една приятелка бяхме на дискотека. И там в тоалетната някакъв чичак се опита да я притеснява. И тя му вика да се маха.

А той: „Ти знаеш ли аз кой съм?“ И тя се обръща съвсем сериозно към него и му казва най-спокойно: „А ти знаеш ли аз коя съм?“ И той: „О, извинете, станала е грешка.“ А тя не е никоя, просто с неговите камъни по неговата глава. Урок за цял живот.

Та този ни вика: „Знаете ли ние кои сме?“ Ами ти, батка, знаеш ли ние кои сме?

Елена Кодинова

Охх, едрият бизнес само печели от това, че не пуска лицата си да говорят наляво и надясно. Когато това правило се наруши – получаваме шефа на „Кауфланд“ и неговите мозъчни експлозии. Даже в кварталните организации на ДСБ има по-добро усещане за реалност отколтото в тези откровения…

„Кауфланд“ дойдоха в България през 2006 година. Очевидно през 2005 година и преди това според шефчето, е имало дълги опашки за кисело мляко, а вместо фактури са били издавани тескерета с пръстов отпечатък.

Подобно самозабравяне е зловещо и не е нормално, да не говорим за презрителното отношение.

Бизнесът има право да защитава интереса си. Това си е класова битка. Но когато проговори като рекетьор на дребно – тогава вече имаме пълно извращение. Дали някой от немското ръководство може да си позволи да говори такива тъпотии в Германия и да му се размине?

Александър Симов

Изказването на шефа на „Кауфланд България“ е арогантно

„Изказването на изп. директор на „Кауфланд България“, че ако компанията тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ни се стори като „пролетен бриз“ е арогантно и неприемливо, както и внушението, че „Кауфланд“ е твърде голям, за да бъде санкциониран.“

Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, по повод разпространеното в медиите изказване на изпълнителния директор на дружеството.

Мирчев допълни, че чуждестранните инвестиции са важни, работните места също, но никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона.

„Вместо да плаши с катастрофални сценарии, ръководството на „Кауфланд“ е добре да се замисли дали през годините винаги е било коректно към българските производители и дали е имало неприемливи търговски практики. Глобата на КЗК от € 75 млн. е сериозно обвинение, на което трябва да се отговори с аргументи и доказателства, а не с високомерие,“ заяви депутатът.

Мирчев припомни, че от години критикува КЗК за бездействие и политически зависимости и че няма намерение да я защитава безкритично.

„Ако санкцията е необоснована, „Кауфланд“ има пълното право да я обжалва и да защити интересите си в съда. Но докато печелиш милиарди от продажби в България, най-малкото, което се очаква, е да уважаваш българските институции, потребители и производители. Големият бизнес не е над закона, както и КЗК не е над съдебния контрол“, заяви Мирчев.