01.02.2026 | 8:56

Кая Калас призна, че чете много книги и се надява да поумнее

Миналата есен тя заяви, че „през последните 100 години Русия е нападнала повече от 19 държави. Някои от тях — по три-четири пъти. Нито една от тези държави не е нападала Русия“

Външния министър Европейския съюз Кая Калас разказа, че чете много книги и изрази надежда, че ще стане много умна. Тя направи това изявление на пресконференция, посветена на срещата на министрите на външните работи на ЕС в Брюксел. Видео от изказването ѝ беше публикувано от Reuters в неговия YouTube канал.

„Няма да ви кажа какво точно чета в момента, но то е свързано с историята на различни региони. Така че, когато приключа с тази работа, ще стана много умна“, заяви Калас. Така тя отговори на предложението на журналист да ѝ подари книга за историята на Сирия, написана от бившия президент на Кюрдистан Масуд Барзани. Калас добави, че списъкът с книгите, които вече е прочела, е „доста дълъг“.

Две седмици по-рано Калас обърка двама германски политици. Тя публикува в Instagram снимка, на която е заедно с председателя на Комисията по външни работи на Бундестага Армин Лашет, и я придружи с надпис: „Радвам се, че се срещнах с федералния министър на отбраната Борис Писториус“. По-късно Калас изтри снимката.

Миналата есен Калас заяви, че „през последните 100 години Русия е нападнала повече от 19 държави. Някои от тях — по три-четири пъти. Нито една от тези държави не е нападала Русия“. Това съобщи помощникът на руския президент Владимир Медински, който каза, че дъщерята на член на КПСС и виден деец на Естонската ССР „е направила наведнъж цяла поредица от големи научни открития в областта на военната история“.

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова през септември миналата година нарече Калас „критично неграмотна“ във връзка с нейно изказване за развитието на Русия в областта на технологиите. Политичката разсъждаваше, че Китай е силен в технологиите, но слаб в социалните науки, а Русия — обратно, „свръхсилна в социалните науки, но изобщо не добра в технологиите“.