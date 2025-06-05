05.06.2025 | 11:47

КЕВР: „Твърденията на Веселин Тодоров са несъстоятелни и не отговорят на истината“

Регулаторът обяснява, че ако топлофикациите са закупували на по-висока цена от тази на „Булгаргаз“, това остава за тяхна сметка

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя като несъстоятелни твърденията на бившия ѝ служител Веселин Тодоров, който във видеоматериал на Антикорупционния фонд, визиращо дейността на бизнесмена Христо Ковачки, заявява, че купуването на скъп природен газ от определени топлофикации ощетява клиентите им с 50-100 лв.

„Това не отговаря на истината“, заявяват от Регулатора в отговор на въпроси на сайта Mediapool по повод изявленията на Тодоров, който от 2019 година до 2023 година е бил служител на търговец на ток, свързван с Ковачки, макар самият Ковачки да твърди, че Тодоров е бил само консултант, с когото се е разделил сам.

„След всеки регулаторен период, независимо на каква цена дружествата са закупували природен газ, Комисията извършва корекция с надвзет/недовзет приход, като за горна граница се използва цената на „Булгаргаз“, съгласно Наредба №5“ “, заявяват от КЕВР.

Регулаторът обяснява, че ако топлофикациите са закупували на по-висока цена от тази на „Булгаргаз“, това остава за тяхна сметка. Ако пък са купували на по-ниска цена – половината от спестяванията остават за дружеството, а другата половина се пренася към потребителя.

„Следователно – ако едно дружество успее да си осигури от пазара по-евтин газ от този на „Булгаргаз“, потребителят печели, но топлофикацията също, което е вид стимул тя да търси по-евтина суровина. Ако купува по-скъпо в сравнение с цената на „Булгаргаз“, това не се пренася в цените на топлинната енергия за клиентите и остава за сметка на дружеството“ заявяват от КЕВР.

Комисията обяснява още, че независимо на какви цени дружествата закупуват природен газ, за целите на ценообразуването КЕВР ползва като реперни цени тези на борсата и цени на обществения доставчик на природен газ.

„Върху цените на топлинната енергия по никакъв начин не се отразява обстоятелството на какви цени дружествата закупуват природен газ и продават електрическа енергия.“ категорични са от Регулатора.

Комисията прилага и таблица с утвърдените и сега действащи цени на топлофикациите, която според експертите показва напълно ясно, че „всякакви твърдения, че топлофикационни дружества са закупували по-скъп газ и по този начин са натоварвали сметките на потребителите, не отговарят на истината“.

От таблицата става ясно ,че топлофикациите, визирани от Веселин Тодоров, всъщност предоставят топлинна енергия на по-ниски цени в сравнение с другите централи.