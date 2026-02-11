Зарков изгони Стойнев и Добрев от ръководството на ПГ на БСП

Наталия Киселова заменя Драгомир Стойнев като председател на парламентарната група (ПГ) на БСП-Обединена левица. Сменени са и зам.-председателите на групата, стана ясно в началото на днешното пленарно заседание на Народното събрание (НС). Рокадите обяви председателят на НС Рая Назарян.

Зам.-председателите на ПГ Кирил Добрев и Мая Димитрова са заменени от Владимир Георгиев и Мариана Бояджиева.

Решението е взето на заседание на групата вчера.

Промените очевидно са провокирани от избора на Крум Зарков за нов председател (на Националния съвет) на БСП, което се случи на Конгрес този уикенд. Самият Зарков не е народен представител.

Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са емблематични фигури в ръководството на БСП. Смятани са за свръзка със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, както и с водача на ГЕРБ Бойко Борисов.

Крум Зарков се кандидатира и спечели битката за председател на БСП с ангажимента за рязка промяна в политиката на партията и антикорупционен курс.

През последната година соцформацията влезе във фактическа управленска коалиция с ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Правителството обаче бе свалено след невиждани по численост от десетилетия протести в цялата страна. Предстоят извънредни парламентарни избори, на които БСП ще се опита да се яви с нов имидж.