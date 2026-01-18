18.01.2026 | 16:09

Киселова с абсурдна теза: Рая Назарян може да бъде назначена за президент

Доскорошният председател на парламента, която е преподавател по право и бе унижена от Конституционния съд, развива сензационни версии, докато Илияна Йотова има намерение да изкара мандата си

Докато всички чакат решение за датата на изборите и за следващия служебен премиер, бившият председател на НС Наталия Киселова, която е и експерт по конституционно право, посочи сензационен вариант за управлението на държавата.

До този момент всички политици не изключват възможността държавният глава да слезе на политическата сцена още за тези избори. Нещо повече – очаква се още следващата седмица Румен Радев да обяви, че напуска президентството и оглавява свой политически проект. Както Флагман.бг пръв писа, това ще стане около 22 януари, когато държавният глава навлиза в последната година от мандата си и не е заплашен от импийчмънт, няма и да се провеждат нови избори.

В последните дни все по-упорито се коментира, че вицепрезидентът му Илияна Йотова ще го последва, за да влезе в изпълнителната власт, а новият проект ще търси друго лице за президент на вота през ноември.

Според Конституцията ни обаче има един доста интересен въпрос – ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова, ще трябва председателят на парламента Рая Назарян да поеме функциите на президент.

„Докато президентът не е подал оставка пред Конституционния съд, това, което може да се коментира, са хипотези. Ако се прекратят предсрочно пълномощията на президента и вицепрезидента, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на държавен глава“, коментира Наталия Киселова.

Тя допълни, че Народното събрание е длъжно да насрочи избори в двумесечен срок за президент и вицепрезидент.

В същото време самата Рая Назарян категорично отхвърли варианта да стане служебен премиер. Тя е в т.нар. „Домова книга“ и е сред опциите, които ще бъдат поставени на масата.

„Като председател на 50-ото Народно събрание, имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е последователна и непроменена, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция.

Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по БНР като коментар, че председателят на НС е първият, когото президентът би трябвало да попита дали би приел да бъде служебен премиер.

„Председателят е издигнат и принадлежи към конкретна политическа формация, която ще участва в изборите, а самият председател ще бъде кандидат за народен представител, включително може да бъде и водач на листата. В този смисъл, когато си участник и да оглавиш едно служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите“, коментира днес Рая Назарян пред една от националните телевизии.

По думите й изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. „Ако съм служебен премиер и в същото време съм водач на листа от ГЕРБ, какво би било доверието в обществото“, попита Назарян и допълни, че възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възвръщане на доверие, а то се гради с гаранции и доказателства за честност и безпристрастност.

„С участието на ярка политическа фигура в изпълнителна власт, която има отношение към организирането на изборите, по никакъв начин не допринасяме за повишаване на доверието или на избирателната активност“, добави Назарян.

„Би било обществено безотговорно подобно съгласие в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъдат възстановени и върнати към своята нормалност диалогът и доверието между обществото и политиците“, каза още председателят на НС.

Назарян обърна внимание на това, че когато една институция е толкова фрагментирана, каквато е Народното събрание – с девет парламентарни групи, и те предпоставят изключително силна конфронтация в него, има изключително ниско доверие.