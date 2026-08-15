15.08.2026 | 14:12

Кмет на Пеевски се сдоби с огромен апартамент и гараж в София за 273 425 лв

Годишната заплата на кърджалийския градоначалник Ерол Мюмюн е 83 922 лв.

С огромен апартамент в София се е сдобил кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. През миналата година той е станал собственик на жилище с гараж в столицата за скромната сума от 273 425 лв., става ясно от декларацията му до Сметната палата.

Ерол Мюмюн е и зам.-председател на ДПС на Делян Пеевски. Новото правителство на Румен Радев го разследва за корупция при възлагане на обществени поръчки.

Като кмет на родопския град Мюмюн няма официални доходи, които да оправдаят новите му имоти в София, дори и закупени на изключително ниски цени. Неговият годишен доход е 83 922 лв. и поради тази причина в графата „Произход на средствата“ в имотната си декларация, той е написал „заеми“. Не е посочено „Банков кредит“, което означава, че Ерол Мюмюн е взел пари назаем от роднини или познати, иронизират запознати и намекват, че очевидно в имота са вложени част част от рушветите, които е прибира като кмет.

Годишните доходи на съпругата му са 27 734 лв.

Ерол Мюмюн е успял да спести във банков влог миналата година 16260 лева.