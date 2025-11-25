25.11.2025 | 15:45

Кметът на Кърджали съветва Терзиев да се снима под герба с Пеевски, за да му потръгне

Ерол Мюмюн връща временно старата цена на синята зона, след като бе припомнено, че тази година я е удвоил

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн посъветва столичния градоначалник Васил Терзиев да се снима под герба с Делян Пеевски – „за да тръгне София напред и нагоре“. Повод за това стана сагата с поскъпването на зоните за паркиране.

Вчера Пеевски атакува Терзиев, ПП-ДБ и „Спаси София“ (но пропускайки ГЕРБ) за двойното увеличение на цените и за разширяването обхвата на синята и зелената зони. Последва напомняне от опозицията, че кметът на Кърджали и ДПС тази година вече са прокарали двойно поскъпване на синята зона там. Делян Пеевски обаче не е коментирал това.

От друга страна, днес водачът на ДПС-Ново начало отправи призив към представителите на формацията му в местните власти – да не пипат данъците и таксите през следващата 2026 г. в контекста и на влизането на България в еврозоната.

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн пък след това предложи да се върне старата цена на синята зона в родопския град – но само за няколко месеца.

„За пореден път вчера кметът на София Васил Терзиев използва името на община Кърджали, за да оправдае собствената си некадърност и лошо управление“, написа Мюмюн във фейсбук.

„Колега Терзиев, спрете с популизма ! Това няма да ви спаси от предизвестения провал. Казвате, че съм се снимал под герба с моя лидер г-н Делян Пеевски? Ако смятате, че снимките под герба са решение, съветвам Ви да го направите и Вие, за да тръгне София напред и нагоре.

Но не вярвам, че ще имате тази възможност, тъй като г-н Пеевски е много взискателен към кметовете, а вие не покривате нито един критерий за успешен кмет“, заявява още Ерол Мюмюн.

Връща временно старата цена на синята зона

Той кани Васил Терзиев в Кърджали, за да видел „как се работи за хората“. „За разлика от Вас, г-н Терзиев, ние в Кърджали чуваме хората и защитата на техните интереси е нашият дневен ред. А за да Ви покажа как се прави, ще внеса предложение в Общинския съвет на декемврийска сесия, таксата за паркиране в “Синя зона” да бъде намалена от 2 на 1 лв. или от 1 € на 0,5 € за срок до края на юни 2026-та година, с което да бъдат облекчени хората в месеците на преход от лев към евро“, заявява Ерол Мюмюн.