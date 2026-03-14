14.03.2026 | 20:04

„Прогресивна България“ реже всички партийни номади, залага изцяло на нови лица

„Прогресивна България“ ще заложи предимно на нови хора, а не партийни номади, които скачат от партия в партия. Това обяви тази вечер Иво Христов, който е биви шеф на кабинета на Румен Радев и един от най-близките на президента (2017-2026). Той направи уговорката, че „българският политически персонал се върти толкова бързо, че е възможно да има хора, които са били в други партии“.

Над 700 кандидати за депутати са подали заявление, за да се присъединят към проекта на Радев в Бургаско, но голяма част от тях са били отхвърлени заради сериозни натрупвания в политическия им бекграунд.

По последна информация има три опции за водач на листата на „Прогресивна България“ – бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, Пламен Узунов и самият Румен Радев. Във вторник – 17:00 часа изтича крайният срок за регистрация на листите. Заради това се очаква още утре или най-късно в понеделник да има повече яснота.

Според Иво Христов до дни ще бъде обявена и платформата на „Прогресивна България“.

На въпрос лява или дясна ще е партията на Радев, той смята, че трябва да се подхожда според случая. Левицата в Европа била в тежко състояние и заявка за лява формация ще е нереалистична. Дясната пък била част от конформистките решения.

Христов твърди, че за момента не трябва да се променя плоският данък.

„Българската данъчна система е от редките конкурентни предимства на българскат икономика и не бива да бъде разклащана, преди да възставим другите конкурентни предимства – работеща съдебна система – добави Христов. – Това е един от малкото начини да се задържат инвестициите. Реформа на данъчната система рискува да обезглави българския бизнес. Изповядвам идеята за прогресивен данък, но на този етап би било несвоевременно да се въведе.“

Относно идеята на Радан Кънев Франция да разпъне ядрен чадър над България той заяви, че „ядреното оръжие е оръжие на сетния час“, проф. Иво Христов смята, че Франция не би употребила ядрено оръжие, за да защити България и никоя страна не би направила това за свой съюзник. „България не би спечелила да стане част от френския ядрен чадър“, добави Христов.

Той не посочи нито една партия, която би могла да бъде коалиционен партньор на „Прогресивна България“, включително за така очаквания избор на нов Висш съдебен съвет . „Всякакво родеене на „Прогресивна България“ с ПП-ДБ е токсично, защото те измамиха надеждите на хората и сключи т.нар. сглобка. Не знам защо се внушава, че ПП-ДБ е крайъгълен камък на всяка реформа, особено на съдебната“, каза Христов.

Той бе категоричен: „Ние ще се борим за доверието на българските граждани с надеждата да имаме абсолютно мнозинство от 120 гласа. Нека не се поставяме в необходимостта да влизаме в дискредитиращи компромиси и коалиции.“

Иво Христов не изключи да се направи правителство за много кратък срок. с конкретни задачи, ако нямат мнозинство. Възможна е и стратегия на избори до дупка, но това не е добър сценарий.

„Що се отнася до договора с „Боташ“, дори служебният министър Трайчо Трайков откри добродетелите на този договор“, коментира Христов и добави, че този договор е спасил Блгария от липсата на газ, която ситуация оставила правителството на ПП-ДБ през 2022 г. – обяви Иво Христов.