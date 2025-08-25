25.08.2025 | 11:04

КОЙ направи Харизанов медийна звезда?

Малоумници от bTV, абсурдно е човекът нарязал тръбите на “Напоителни системи” и ги продал за скрап, да коментира водната криза в Плевен

Участието на бившият шеф на „Напоителни системи“ и настоящ глашатай на ГЕРБ Георги Харазанов в сутрешния блок на bTV днес предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Политици и общественици коментират абсурда човекът, който навремето наряза и продаде тръбите за напояване, днес да коментира водната криза в Плевен.

Ето и част от мненията в мрежата:

Методи Лалов:

„Георги „Тръбата“ Харизанов е абониран за гостувания в bTV, където често се изявява като политически анализатор, въпреки че е обикновен гербаджийски пропагандатор. Да поканят Харизанов да коментира безводието в страната обаче е израз на върховен цинизъм. Защото този тип беше в ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД, по времето когато беше съсипана напоителната система на България. Бонус към това е и фактът, че Харизанов е бивш престъпник – осъждан е за принуда, но вече е реабилитиран.“

Иван Христанов:

„Четири снимки: Харизанов днес. Харизанов при ареста си след унищожаването на “Напоителни системи“. Харизанов уличен в лъжа, че има висше образование. Харизанов пада от Бойко на тенис. Пада, щото иначе Тиквата се сърди и спира медийните изяви. КОЙ направи Харизанов медийна звезда. КОЙ принуждава медиите да канят човек със спорна биография да манипулира българина?

Това е ГЕРБ. Това са хората на ГЕРБ. Така “управлява” ГЕРБ – разруха, лъжи, крадливи некадърници. Харизанов е в онзи 1% граждани, които Борисов и Пеевски направиха привилигеровани, дадоха им власт и чрез тях феодализират българския народ.

Тихомир Василев:

„Нарязал тръбите на “Напоителни системи” и ги продал за скрап по време на кабинета Борисов – 1. Поканен по БТВ да говори за безводието на Плевен, управляван от кмет на ГЕРБ, посочен от Борисов, който прати в чували в Дубай при АМ Хемус милиардите за ремонт на язовирите. Неслучайно му викат на галено “Тръбата”, човекът си в специалист по тръби и водопроводи.

Символ на цялата разруха и некомпетентност през последните 20 години пеевщина и бойкоборисовщина в държавата.“