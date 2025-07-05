05.07.2025 | 17:09

КОЙ натисна Мони да избяга от Доган?

Хасковският депутат Мюмюн Мюмюн, който пере парите от рушвети на евродепутата Илхан Кючюк, е затънал в дългове към „Инвестбанк“

Хасковският депутат Мюмюн Мюмюн – Мони има многомилионни кредити в „гнилата ябълка“ „Инвестбанк“ на Петя Славова. Мюмюн е последният трофей на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски след като тази седмица напусна парламентарната група на АПС на Ахмед Доган с неграмотен пост във „Фейсбук“. Депасарят става независим народен представител като бившия си шеф Джевдет Чакъров, който пък предаде ДПС в ръцете на Пеевски.

Мюмюн Мюмюн е лицето на солиден строителен бизнес в София, Пловдив и Хасково показа проверка на МИГNews.info. Доскоро се твърдеше, че пере парите от рушвети на евродепутата Илхан Кючюк. По-конкретно се визираше подкупът от 1,5 млн. евро получен от него от Северна Македовия през есента на 2022 г., за да състави позитивен доклад за напредъка на съседите ни пред Европейския парламент (ЕП). Известен факт е, че в предишния ЕП Кючюк беше постоянен докладчик за Скопие и като такъв стана „доктор хонорис кауза“ на Американския университет в Европа – ФОН в македонската столица .

Сега обаче се оказа, че Мюмюн Мюмюн дължи милиони на „Инвестбанк“, известна и като една от касичките на “Момчето” Пеевски и ДС-кукловодите му. Въпросът е дали тези милиони са надлежно обезпечени и дали не могат да станат изведнъж изискуеми?

Освен това хасковлията има бизнес отношения с бившия депутат Айхан Етем, който в момента е в лагера на ДПС – Ново начало. Етем работи в същата банка от над 7 години. Там е приютен от собственичката Петя Славова след като Илхан Кючюк го изгони от младежката организация на ДПС и го изрита от политиката.