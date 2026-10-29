29.10.2026 | 17:39

Колтуклиева отрича да е платена провокаторка: Някой прави мръсни номера!

Как ще се хвърлям на плочките за каквито и да е било пари?, ядосва се репортерката

Журналистката Соня Колтуклиева излезе с остра позиция по повод медийни публикации, свързани с делото срещу служителя на Националната служба за охрана (НСО), който я блъсна на 22 октомври. Инцидентът се случи на тротоара пред централата на партия „Прогресивна България“ по време на разглеждане на мярка за неотклонение.

Колтуклиева оспори заглавията в медиите, които цитират свидетелски показания със съдържание: „Действай, ще ти бъде платено!“. Тя определи тези твърдения като опит за манипулация на истината и „мръсни номера“, за които някой ще трябва да понесе отговорност.

Според думите на журналистката, тя лично се е свързала по телефона с един от четиримата свидетели по случая – фотографа Светломир Стоянов. „Той категорично отрече да е казвал подобно нещо. Записах нашия кратък разговор“, заявява Колтуклиева.

Тя постави под съмнение логическата достоверност на разпространената версия, като попита дали е житейски правдоподобно страничен човек да чуе какво й се говори по телефона и дали би рискувала живота си „на плочките“ за пари.

В позицията си Колтуклиева отправи и тежки политически обвинения, като заяви, че президентът Румен Радев „превръща България в казарма“ и че в страната „пълзи терор“. Тя призова гражданите да се замислят върху случващото се в държавата.

Колтуклиева оспори заглавията в медиите, които цитират свидетелски показания със съдържание: „Действай, ще ти бъде платено!“. Тя определи тези твърдения като опит за манипулация на истината и „мръсни номера“, за които някой ще трябва да понесе отговорност.

Според думите на журналистката, тя лично се е свързала по телефона с един от четиримата свидетели по случая – фотографа Светломир Стоянов. „Той категорично отрече да е казвал подобно нещо. Записах нашия кратък разговор“, заявява Колтуклиева.

Тя постави под съмнение логическата достоверност на разпространената версия, като попита дали е житейски правдоподобно страничен човек да чуе какво й се говори по телефона и дали би рискувала живота си „на плочките“ за пари.

В позицията си Колтуклиева отправи и тежки политически обвинения, като заяви, че президентът Румен Радев „превръща България в казарма“ и че в страната „пълзи терор“. Тя призова гражданите да се замислят върху случващото се в държавата.