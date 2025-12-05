05.12.2025 | 20:24

Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово

Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

Лидерът на проруската партия „Възраждане“ Костадин Костадинов строи къща край брега на морето, в която планира да настани сина си Тодор. Строежът на тузарския имот в Тюленово е в напреднала фаза, наетата от Копейкин строителна фирма почти е завършила грубия строеж. Градежът на къщата трябва да приключи до края на следващата година, а целият масраф ще струва на Костадинов около 1 милион лева.

Двуетажна къща, в която ще живее 21-годишният син на Костадинов – Тодор, е с обща квадратура от 300 квадратни метра, с инфинити басейн и дворно място от над 400 квадратни метра. Мургавият политик с монетарен прякор се сдоби с парцела в Тюленово на 10 февруари, когато плати в брой 78 000 лева за придобиването на терена от 500 кв. м. на първа крайбрежна линия край с. Тюленово.

Брокери на недвижимо имущество твърдят, че цената на парцела е доста под пазарната. Парцели на първа крайбрежна линия в Тюленово и Шабла се търгуват по около 250 лв. за кв.м. Вече построени къщи в района пък се предлагат на цени, започващи от 1 млн. лв.

Новостроящата се къща на брега на морето за сина на Костадин Костадинов е вторият тузарски имот на лидера на „Възраждане“. През 2019 г. Копейкин купи голяма къща във варненското село Константиново, декларирайки, че е платил за нея подозрително ниската цена от 215 141 лв. По същото време съпругата му придоби апартамент за 80 640 лв.

След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

Интересна и малко известна подробност е, че първи собственик на къщата с гледка към Варненското езеро, купена от Костадин Костадинов през 2019 г., е Борислав Гуцанов от БСП. Това кара мнозина да се съмняват, че на практика Копейкин е получил като подарък имота си от друг политик чрез таен сговор с него. На местните избори през 2019 г. Костадин Костадинов беше кандидат-кмет на Варна, а кандидатурата му беше подкрепена от варненската структура на БСП, ръководена тогава от Гуцанов. Тогава кметските избори във Варна бяха спечелени от Иван Портних от ГЕРБ още на първи тур.